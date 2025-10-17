معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک جامع ۹۰ همت، بانک تجاری ۵۰ همت، بانک توسعه‌ای ۴۰ همت، بانک تخصصی ۳۰ همت و بانک قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است.

ضمن اینکه بانک‌های موجود می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه خود به حداقل مبلغ تعیین شده اقدام کنند.

حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد

این مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید هیات عالی بانک مرکزی و به استناد بند د ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۳۵۱ مصوبه شده است.

به نظر می‌رسد مصوبه اخیر دولت در راستای تخصصی کردن بانک‌ها باشد که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ابتدای امسال آن را جزو اولویت‌های این بانک برای اصلاح و ساماندهی نظام بانکی اعلام کرده بود.

حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
