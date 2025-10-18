مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در حال حاضر ۲۵۰ روستا بازار آماده خدمات دهی هستند که محصولات آنها ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: روستابازارها در قالب شبکه تعاون روستایی ایجاد می کنیم که متولی آن سازمان تعاون روستایی است که زنان روستایی و شاغل در بخش کشاورزی و همچنین کشاورزان عضو این تشکل و تعاونی ها هستند.

به گفته وی، بیش از ۲۵۰ روستا بازار آماده و خدمات ارائه می دهد که براین اساس جایگاه خوبی برای اشتغال و عرضه و بستر محصولات است که در روستا در قالب کارگاه و مشاغل خرد تولید می شود.

طلایی ادامه داد: بحث فروشگاه دیجیتال محصولات است در روستابازارها مطرح است که در استان‌گلستان فروش دیجیتال محصولات راه اندازی کردیم و در خراسان رضوی پروژه بسیار بزرگ در قالب شرکت های نخبه این سامانه مستقر خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: از جهت اینکه کشاورزان به تعاونی ها اعتماد دارند، کشاورزان محصولاتشان در اختیار این تعاونی ها می‌گذارند که در نهایت بدلیل کاهش واسطه ها، محصولات ۲۰ تا ۲۵ درصدبا نرخ کمترنسبت به بازار عرضه می شود.

برچسب ها: روستابازار ، محصولات کشاورزی
خبرهای مرتبط
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس
تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی
ایران در مبحث دریایی با ۱۵۰ کشور در ارتباط است/ تحریم بندر چابهار را می‌توانیم دور بزنیم +فیلم
۴ درصد از مشترکان تهران همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند
تکمیل اطلاعات طرح‌های توسعه شهری در سامانه «سینام» الزامی است
دولت بدنبال روش‌های جایگزین خرید تضمینی گندم است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ مهر ماه
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم