باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: روستابازارها در قالب شبکه تعاون روستایی ایجاد می کنیم که متولی آن سازمان تعاون روستایی است که زنان روستایی و شاغل در بخش کشاورزی و همچنین کشاورزان عضو این تشکل و تعاونی ها هستند.

به گفته وی، بیش از ۲۵۰ روستا بازار آماده و خدمات ارائه می دهد که براین اساس جایگاه خوبی برای اشتغال و عرضه و بستر محصولات است که در روستا در قالب کارگاه و مشاغل خرد تولید می شود.

طلایی ادامه داد: بحث فروشگاه دیجیتال محصولات است در روستابازارها مطرح است که در استان‌گلستان فروش دیجیتال محصولات راه اندازی کردیم و در خراسان رضوی پروژه بسیار بزرگ در قالب شرکت های نخبه این سامانه مستقر خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: از جهت اینکه کشاورزان به تعاونی ها اعتماد دارند، کشاورزان محصولاتشان در اختیار این تعاونی ها می‌گذارند که در نهایت بدلیل کاهش واسطه ها، محصولات ۲۰ تا ۲۵ درصدبا نرخ کمترنسبت به بازار عرضه می شود.