باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، حدفاصل مرزن آباد تا مکارود سنگین و در محدوده سیاه بیشه، نیمه سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده‌های سه راهی چلاو و بایجان و حدفاصل گزنک تا آب اسک و در محور فیروزکوه در محدوده پل سفید سنگین است ضمن آنکه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

همچنین در آزدراه رشت - قزوین حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده ورودی رودبار دارای ترافیک سنگین بوده و در آزادراه پردیس - تهران در محدوده تونل شماره ۴ نیمه سنگین گزارش شده است.

بنا بر این گزارش، در آزادراه کرج - قزوین محدوده گلدشت، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل کمالشهر تا گلشهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید ترافیک در محور فشم - تهران محدوده گردنه قوچک نیمه سنگین و در مسیر‌های رفت و برگشت در محور قدیم تهران - بومهن و جنوب به شمال محور‌های هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین - رشت و آزادراه تهران - پردیس روان است.

شایان ذکر است برخی از محور‌های استان‌های اردبیل و گلستان دارای پدیده مه‌گرفتگی است.