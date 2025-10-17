رئیس فدراسیون تنیس درباره آگهی سازمان خصوصی برای واگذاری مجموعه تنیس استقلال گفت: روند واگذاری باشگاه استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس در برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما درخصوص آگهی مزایده سازمان خصوصی سازی برای واگذاری مجموعه تنیس استقلال گفت: روند واگذاری باشگاه استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد. در ۶ ماه گذشته بیش از  ۳۰ میلیارد تومان در این مرکز هزینه شده و وزیر ورزش و جوانان مخالفت شدید خود را به صراحت اعلام کرده است.

او ادامه داد: وزیر ورزش، وزیر اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهوری هر سه مخالف این واگذاری هستند و علی‌رغم وعده وزیر اقتصاد مبنی بر خروج باشگاه استقلال از روند خصوصی‌سازی، این امر هنوز محقق نشده است.

عزیزی بیان کرد: بر خلاف اظهار رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر دعوت وزیر ورزش یک روز قبل از جلسه ستاد عالی واگذاری، این دعوت سه ساعت قبل از این نشست به مقام عالی وزارت ورزش از طریق شبکه پیام دولت رسیده که مستندات آن نیز موجود است.

رئیس فدراسیون تنیس خاطرنشان کرد: با از دست رفتن باشگاه استقلال، طبعات سنگینی در بخش بین‌المللی تنیس ایران را شاهد خواهیم بود.

برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، تنیس استقلال ، فدراسیون تنیس ، داوود عزیزی
