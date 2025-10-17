باشگاه خبرنگاران جوان -سید صادق رسولی،جانشین پلیس راه استان قم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه با هدف ایمنی تمام کاربران ترافیک به ویژه کاربران آسیب‌پذیر راه طرح برخورد با متخلفین رانندگی در زمینه نقص چراغ‌های خودرو که باعث خطای دید سایر رانندگان در تشخیص خطر حوادث ترافیکی می‌شود در حال اجراست.

وی ادامه داد: همچنین در این طرح خودرو‌هایی که چراغ‌هایی با نور خیره کننده و الوان مانند چراغ زنون و هد لایت (نسل جدیدی از چراغ‌های خودرو) که باعث محدودیت دید در سایر کاربران راه می‌شود با آنها برخورد می‌شود.

جانشین پلیس راه استان قم گفت: این طرح در محور‌های مواصلاتی استان قم در حال اجراست که در این راستا همکاران ما ضمن اعمال قانون تخلفات مذکور، رانندگان متخلف را ملزم به اصلاح نور روشنایی اتومبیل‌های با نقص فنی چراغ می‌کنند.