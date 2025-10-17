باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- سازمان پست یک نهاد خدماترسان در کشور محسوب میشود و نیازمند درآمدزایی است. اما این دلیل نمیشود که به صورت غیرقانونی اقدام به دریافت مبلغ از شهروندان در مقابل اعطای خدمتی بکند که در سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان در حال ارائه است.
بر اساس قانون، ذیل سامانه املاک و اسکان باید اتصال کدملی به کدپستی صورت بگیرد. این اقدام در سامانه مورد بحث به صورت رایگان در حال انجام است. سازمان پست اعلام کرده است که این کار در ازای دریافت مبلغی توسط ادارات پست انجام میشود.
در حالی سازمان پست برای اتصال کدملی به کدپستی مبلغی را از شهروندان دریافت میکند که تأکید بر کاهش هزینههای مردم است. در شرایطی که شهروندان در بخشهای مختلف با مشکل مواجه هستند و نمیتوانند از عهده هزینهها برآیند، خرجتراشی برای آنان اقدام مناسبی نیست.
سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک و هوشمند برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت محسوب میشود. این سامانه قرار است زمینه اعمال سیاستهای صحیح را در حوزه مسکن ایجاد کند و از طریق ساماندهی امور به کاهش هزینههای مردم منجر شود.
آریایینژاد نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که هزینهتراشی برای مردم در برابر ارائه خدمات دولتی نتایج منفی به دنبال دارد، تصریح کرد: لازم است حاکمیت به فکر اعمال سیاستهایی در راستای حمایت همه جانبه از شهروندان باشد.
وی ادامه داد:در شرایط فعلی، کمک به معیشت مردم و کاهش هزینههای آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. این طور اقدامات باعث دلگرمی مردم میشود و آنها را به این موضوع که حاکمیت در شرایط سخت در کنار آنهاست امیدوار میکند.
او بیان کرد: در شرایطی که اتصال کدملی به کدپستی ذیل سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان در حال انجام است، دریافت مبلغ از مردم توسط سازمان پست برای انجام این کاری خلاف قانون و تحمیل هزینه اضافی به مردم است که هدف آن درآمدزایی و کاسبی است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: نباید اجازه دهیم نارضایتی عمومی بر اثر درآمدزایی خلاف قانون برای یک سازمان به وجود بیاید. هدف اصلی از ایجاد سامانه املاک و اسکان که در مجلس مورد تصویب قرار گرفت، این است که هزینههای مردم کم و مشکلاتشان در حوزه مسکن ساماندهی شود.
وی ادامه داد: باید موضوع دریافت مبلغ از مردم به صورت غیرقانونی و اتصال کدملی به کدپستی توسط سازمان پست مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد. این طور اقدامات در نهایت به نارضایتی عمومی منجر میشود.