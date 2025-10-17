پویش ملی «بساز مدرسه» به دنبال اعلام رئیس جمهور مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و ماهانه پنج میلیون تومان برای مشارکت در مدرسه‌سازی به طور رسمی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان نوسازی مدارس کشور، «بساز مدرسه» سکویی است که به همت جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای سامان دهی ارتباط میان تمام کسانی که دلشان برای آینده فرزندان ایران جان می‌تپد. بساز مدرسه دریچه‌ای است برای آنکه همه و هرکسی در حد توان خود دستی برای ساختن مدارس ایران بالا بزند. چون نیکوکاری فقط با پول نیست.

در این پویش زمینه‌های مشارکت در زمینه مشارکت نقدی در پروژه‌ها، اعلام آمادگی برای تامین نیازمندی پروژه‌ها، مشارکت غیر نقدی با اهدای کالا و خدمات و سایر توانمندی‌ها، کمک در جلب شمارکت مردم با سفیر شدن در پروژه‌ها و همکاری در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد.

همچنین «بساز مدرسه» درگاهی برای پیگیری و حمایت از خیرین مدرسه ساز است تا ارتباط آنان را با مراجع ذی ربط آسان و مستمر کند.

براساس این گزارش، مردم خیر اندیش از طریق مراجعه به سایت https://besazemadrese.ir و یا با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴* به این پویش ملی بپیوندند.

مسعود پزشکیان نیز در سفر به اصفهان در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز حضور یافت و در یک اقدام تاریخی و به یاد ماندنی به پویش ملی بساز مدرسه پیوست و در این مراسم اظهار کرد: به پویش «به‌ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» می‌پیوندم و یک ماه حقوق خود را به این طرح اختصاص می‌دهم. ماهانه پنج میلیون تومان از حقوقم را نیز به این حساب منتقل خواهم کرد تا سهمی هرچند کوچک در ساخت و تجهیز مدارس داشته باشم.

رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد که با آغاز این نهضت، همه باید پای کار بیایند تا نسل آینده با آموزش باکیفیت و امکانات مناسب، فرصت شکوفایی پیدا کند.

امیدواریم این مدارس حتما در استان های محروم ساخته شود چرا که برچیده شدن مدارس سنگی و کپری و کانکسی هنوز در حد شعار مانده است
