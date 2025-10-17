باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته ۲۴ مهرماه خبر درگذشت علی بهرامیفر - چهرهپرداز سینما و تلویزیون - منتشر شد و روابط عمومی خانه سینما اعلام کرده که مراسم تشییع پیکیر این هنرمند، فردا برگزار میشود.
براین اساس قرار است پیکر مرحوم علی بهرامیفر ساعت ۱۱ صبح در قطعه هنرمندان بهشت سکینه کرج تشییع و به خاک سپرده شود.
بهرامیفر که متولد سال ۱۳۵۳ بود، از دهه ۱۳۷۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در فیلمها و سریالهایی همچون «صحنهزنی»، «ملکه گدایان»، «نبودن»، «خون طاهر»، «ملاقات با جادوگر» و «بینامی» به عنوان چهرهپرداز حضور داشت.
او بر اثر سانحه تصادف رانندگی درگذشت.