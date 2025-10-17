مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری مرحوم علی بهرامی‌فر روز شنبه، ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته ۲۴ مهرماه خبر درگذشت علی بهرامی‌فر - چهره‌پرداز سینما و تلویزیون - منتشر شد و روابط عمومی خانه سینما اعلام کرده که مراسم تشییع پیکیر این هنرمند، فردا برگزار می‌شود.

براین اساس قرار است پیکر مرحوم علی بهرامی‌فر ساعت ۱۱ صبح در قطعه هنرمندان بهشت سکینه کرج تشییع و به خاک سپرده شود.

بهرامی‌فر که متولد سال ۱۳۵۳ بود، از دهه ۱۳۷۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در فیلم‌ها و سریال‌هایی همچون «صحنه‌زنی»، «ملکه گدایان»، «نبودن»، «خون طاهر»، «ملاقات با جادوگر» و «بی‌نامی» به عنوان چهره‌پرداز حضور داشت.

او بر اثر سانحه تصادف رانندگی درگذشت.

برچسب ها: مراسم تشییع ، درگذشت هنرمند
خبرهای مرتبط
آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری» برگزار شد
نقش‌آفرینی محمد کاسبی در «مرگ دیگری» + فیلم
به‌یاد فتحعلی اویسی؛
هنرپیشه‌ای که با هر نقش، جهان تازه‌ای ساخت
اعلام زمان تشییع پیکر احمد پژمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هم‌نوایی هنرمندان و اهالی رسانه ملی در هفته «فارسِ ایران»
آغاز اکران بین‌المللی «مست عشق» و پوستری جدید از «مجنون»
آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری» برگزار شد
اعلام تاریخ مراسم خاکسپاری یک هنرمند
وزارت ارشاد حامی هنرمندان است + فیلم