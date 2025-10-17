آیین تشییع و خاکسپاری هنرمند پیشکسوت دوبله «سعید مظفری» صبح جمعه ۲۵ مهرماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ فرشید شکیبا در مراسم آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری»، با اشاره به سالها همکاری نزدیک با مظفری گفت: سعید مظفری در همه دوران کاریاش عاشقانه کار میکرد و انگیزهاش هیچگاه تمام نشد. او نهفقط صدایی ماندگار که شخصیتی آموزگار بود؛ حتی در روزهای اخیر پیش از بستری شدن، در کنار جوانان واحد دوبلاژ به آموزش مشغول بود و با انرژی و علاقهای مثالزدنی در مسیر حرفهایاش استوار ماند.
شکیبا افزود: مظفری با تجربهای فراوان در سازمان صدا و سیما، آثار خاطرهانگیزی از خود بر جای گذاشت، و عشق به هنر دوبله در وجود او هرگز خاموش نشد. «او برای مردم خاطرهساز بود و برای همکاران، معیار اخلاق حرفهای.»
در ادامه، ناصر ممدوح دوبلور پیشکسوت، از شوک درگذشت مظفری گفت و افزود: مرگ سعید مظفری برای من شوکهکننده بود؛ زبان برای تعریف از او قاصر است. دوبله پس از دوران کرونا فروکاست، و مظفری از آخرین مردان بزرگ این نسل بود.
میرطاهر مظلومی نیز مظفری را «نماد نسل شریف» خواند و گفت: ما نسل سعادتمندی بودیم که سعید مظفری را درک کردیم. صدای نجیب و چشمان مهربانش تا ابد در ذهن و دل همنسلانش باقی خواهد ماند.
مراسم در فضایی سرشار از احترام و احساس، با قرائت فاتحه و وداع اهالی دوبله پایان یافت.