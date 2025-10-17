نوزاد دختری در حین انتقال مادر باردار از شهر چوبر به بیمارستان، با کمک کارشناسان اورژانس در داخل آمبولانس به دنیا آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  کارشناسان اورژانس «جهانگیر ایمانی» و «نبی‌اله محتشمی» در پی تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی، به منزل مادر بارداری در شهر چوبر اعزام شدند.

پس از انجام معاینات اولیه، مادر جهت زایمان به بیمارستان منتقل شد، اما در میانه مسیر و با شدت گرفتن دردهای زایمانی، روند زایمان آغاز گردید.

تیم اورژانس با حفظ آرامش و مدیریت دقیق شرایط، موفق شد زایمان را با ایمنی کامل در داخل آمبولانس انجام دهد و نوزاد دختر را سالم به دنیا آورد.

مادر و نوزاد پس از این زایمان موفق، برای انجام مراقبت‌های تخصصی به بخش زنان و زایمان بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل و بستری شدند.

این رخداد بار دیگر نشان از مهارت، آمادگی و فداکاری نیروهای اورژانس در مواجهه با شرایط حساس و حیاتی دارد.

منبع : روابط عمومی 

