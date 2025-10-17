وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرایند شناسایی نخبگان مهارتی و تسهیل اشتغال آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد میدری روز جمعه در نشست خبری مسابقات ملی مهارت که به میزبانی اصفهان در نمایشگاه بین المللی این استان برگزار شد، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ حکمی برای ارائه تسهیلات ویژه به این افراد پیش‌بینی شده است تا مسیر اشتغال و کارآفرینی برای آن‌ها هموار شود.

وی افزود: برگزیدگان برتر این مسابقات به رقابت های جهانی اعزام می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نگاه ویژه رییس جمهور به این حوزه، زمینه تغییرات بنیادین و تحول چشمگیر در نظام مهارتی کشور را فراهم کرده است.

میدری با بیان اینکه افراد دارای مهارت بیکار نیستند و از درآمد مطلوب برخوردارند، افزود: فرهنگ مهارت آموزی علاوه بر بهره وری، رونق اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسابقات ملی مهارت تنها یک رقابت مقطعی نیست بلکه باید بر مبنای ظرفیت های هر استان به یک جریان پایدار تبدیل شود.

میدری افزود: در بازار کار فرصت مطلوبی برای فعالان رشته های مختلف این مسابقات فراهم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر خلاف دانش آموختگان دانشگاهی که با مساله کمبود فرصت شغلی مواجه اند، تقاضا برای نیروی ماهر در کشور بالاست.

میدری تاکید کرد: تا زمانی که نگاه به مهارت آموزی تغییر نکند ارزش کار تکنیسین های ماهر در باور عمومی نهادینه نمی شود.

وزیر کار افزود: حمایت از قشر معلول با شیوه‌ای نوین در دستور کار قرار گرفته و سازمان تامین اجتماعی این طرح را به‌طور کامل اجرا کرده است.

وی برگزاری متوالی مسابقات ملی مهارت در اصفهان را نمود ظرفیت فرهنگی، هنری و کارآفرینی این‌استان دانست.

