باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی فیلم «مست عشق»، اکران جهانی این فیلم سینمایی به کارگردانی حسن فتحی، روز گذشته (۲۴ مهرماه) در ۱۰ کشور اروپایی آغاز شد و بلیت‌های سه روز نخست نمایش این اثر هم به فروش رفت.

پخش فیلم سینمایی «مست عشق» را در اروپا کمپانی AF media group بر عهده دارد و به زودی همزمان با آغاز اکران این فیلم در کشور‌های روسیه، هندوستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس در آمریکای شمالی نیز روی پرده خواهد رفت.

«مست عشق» به تهیه کنندگی مهران برومند و حسن علیزاده سال گذشته در ایران اکران شد و بیش از دو میلیون نفر مخاطب داشت و با فروش ۱۲۰ میلیارد تومانی پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی سال گذشته بود.

در مست عشق جمعی از بازیگران مطرح سینمای ایران و ترکیه از جمله شهاب حسینی، پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیک‌کول، هانده ارچل، بنسو سورال بازی کرده‌اند.

فیلمبرداری «مست عشق» در استانبول، قونیه، ازمیت و گبزه و در دکور‌های اختصاصی توسط مرحوم مرتضی پورصمدی فیلمبردار فقید ایرانی انجام گرفت.

فیلم «مجنون» این روز‌ها در سینما‌های ایران روی پرده است و در ادامه اکران آن پوستر جدید فیلم رونمایی شد.

به گزارش روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران که از ۱۶ مهرماه در سینما‌های سراسر کشور روی پرده رفته، توانسته به فروش بیش از سه میلیارد تومان برسد.

طراحی پوستر جدید این فیلم سینمایی برعهده محمد شکیبا بوده است.

فیلم سینمایی «مجنون» که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، روایتی از حماسه و ایثار شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر می‌کشد.

«مجنون» پیش‌تر در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر با دریافت چهار سیمرغ بلورین از جمله جایزه بهترین فیلم، عنوان درخشان‌ترین اثر جشنواره را از آن خود کرده بود.

پخش این فیلم بر عهده دفتر پخش «بهمن سبز» است.