سرمربی منچسترسیتی از آماده نبودن رودری برای برگشت به ترکیب این تیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل اورتون درخصوص اینکه آیا فردا رودری بازی خواهد کرد، گفت: نمیدانم. هنوز نه، [او] برای فردا آماده نیست.
رودری ۲۹ ساله از زمان جام جهانی باشگاهها با مشکلات متعدد مصدومیت مواجه بوده و در آخرین بازی منچسترسیتی پیش از وقفه بازیهای ملی، پیروزی ۱ - ۰ مقابل برنتفورد، به دلیل مصدومیت همسترینگ در اوایل بازی از زمین خارج شد.
او درباره وضعیت عمر مرموش و رایان آیت نوری بیان کرد: آنها دیروز تمرین کردند و خیلی بهتر هستند.
گواردیولا درباره وضعیت متئو کواچیچ برای برگشت به ترکیب اصلی گفت: او ۵۰ - ۶۰ دقیقه میتواند در ترکیب اصلی بازی کند. قدم به قدم؛ حالا باید لحظات باکیفیت، زمان باکیفیت و دقایق باکیفیت به ما بدهد. اما قدم به قدم، بازگشت او مهم است.