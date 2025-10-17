سرمربی منچسترسیتی از آماده نبودن رودری برای برگشت به ترکیب این تیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل اورتون درخصوص اینکه آیا فردا رودری بازی خواهد کرد، گفت: نمی‌دانم. هنوز نه، [او] برای فردا آماده نیست.

رودری ۲۹ ساله از زمان جام جهانی باشگاه‌ها با مشکلات متعدد مصدومیت مواجه بوده و در آخرین بازی منچسترسیتی پیش از وقفه بازی‌های ملی، پیروزی ۱ - ۰ مقابل برنتفورد، به دلیل مصدومیت همسترینگ در اوایل بازی از زمین خارج شد.

او درباره وضعیت عمر مرموش و رایان آیت نوری بیان کرد: آنها دیروز تمرین کردند و خیلی بهتر هستند.

گواردیولا درباره وضعیت متئو کواچیچ برای برگشت به ترکیب اصلی گفت: او ۵۰ - ۶۰ دقیقه می‌تواند در ترکیب اصلی بازی کند. قدم به قدم؛ حالا باید لحظات باکیفیت، زمان باکیفیت و دقایق باکیفیت به ما بدهد. اما قدم به قدم، بازگشت او مهم است.

 

برچسب ها: منچسترسیتی ، پپ گواردیولا ، لیگ برتر انگلیس ، متئو کواچیچ
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
فراخوان پپ برای پشتیبانی از مردم غزه
صعود منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام و نیوکاسل در جام اتحادیه انگلیس+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
اشلوت تایم این بار گریبان لیورپول را گرفت/ پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست چلسی + فیلم
چگونه وجه اشتراک بارسا و نیوکاسل باعث شد گواردیولا مربی شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
آخرین اخبار
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال