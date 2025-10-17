معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی را از نزدیک ارزیابی و نظارت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به از سازمان بازرسی کل کشور، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز جمعه ۲۵ مهر همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
در همین راستا، ایروان مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات را از نزدیک بررسی کرد.
وی با اعضای هیات نظارت، هیأت اجرایی و رأیدهندگان گفتوگو کرد و وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داد.
براساس این گزارش، انتخابات امسال برای نخستینبار با ثبتنام و رأیگیری تمامالکترونیک در ۲۷۹ حوزه سراسر کشور اجرایی شده است.
سید سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی نیز امروز در حاشیه بازدید از روند برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور اظهار کرد: این انتخابات تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، با تأیید هیاتهای نظارت استانی و مرکزی، زمان آن قابل تمدید است.
وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستینبار فرآیند ثبتنام داوطلبان بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام شد، افزود: در مرحله رأیگیری نیز این انتخابات بهصورت الکترونیکی و حضوری در حال برگزاری است که تجربهای نو در تاریخ نظام پزشکی کشور محسوب میشود.
معاون درمان وزیر بهداشت با قدردانی از همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، فرمانداریها و سایر دستگاههای اجرایی، گفت: این دوره از انتخابات در بیش از ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه انتخابیه برگزار میشود و بیش از ۳۸۰ دستگاه احراز هویت و ۹۰۰ صندوق رأی در سراسر کشور فعال هستند.