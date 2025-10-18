همزمان با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی شاهد واردات گندم و حبوبات با تعرفه صفر درصد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با ایجاد نوسانات قیمتی در بازار حبوبات و همچنين گندم و از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت در نهاده های دامی وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گمرکات کشور ابلاغ کردند که از اتحادیه اوراسیا واردات بدون تعرفه صورت گیرد.

براساس این گزارش در پی ابلاغیه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه مقداری واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ گردید. این تصمیم با هدف سهولت در واردات و تأمین نیازهای داخلی اتخاذ شده است.

فهرست شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات

در نامه ابلاغ شده آمده است که شرکت‌های متقاضی واردات حبوبات می‌توانند بر اساس سهمیه مقداری تعیین شده، از تعرفه‌های زیر استفاده کنند:

- لپه (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۱۰)

- نخود رسمی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۳۰)

- نخود رسمی رنگی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۴۰)

- نخود رسمی سایر (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۹۰)

لوبیا رسمی و لوبیا سفید (کد تعرفه: ۰۷۱۳۳۳)

گفتنی است با توجه به شرایط نوسانات قیمتی در حوزه لوبیا چیتی شاهد آن هستیم که هیچ وارداتی در حوزه لوبیا چیتی صورت نگرفته است و این خود می تواند بازار را تشدید کند.

شرکت‌ها می‌توانند با تعرفه ۰ درصد تا سقف تعیین شده اقدام کنند و در صورت استفاده کامل از سهمیه، باید بر اساس تعرفه عادی قبل از اجرای موافقتنامه بصورت MFN اقدام کنند.

شرایط واردات گندم

همچنین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متقاضی رسمی واردات گندم با کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹ تعیین شده است. این شرکت مجاز است تا سقف سه میلیون تن گندم با تعرفه ۰ درصد نسبت به ثبت اظهارنامه و ترخیص کالا اقدام کنند.

جدول زیر سهمیه‌های مربوط به گندم از کشورهای مختلف در اتحادیه اوراسیا را نشان می‌دهد:

| کشور | سهمیه به تن |

| روسیه | ۷۰۰,۰۰۰ |

| بلاروس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |

| قزاقستان | ۵۰,۰۰۰ |

| قرقیزستان | فاقد سهمیه |

| ارمنستان | فاقد سهمیه |

| جمع کل سهمیه اوراسیا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

این ابلاغیه به منظور تسهیل در فرآیند واردات و تأمین نیازهای داخلی در زمینه حبوبات و گندم از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شده است. اجرایی شدن این مصوبات به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده تا اقدامات لازم را به انجام رسانند.

با پیروی از این دستورالعمل‌ها، انتظار می‌رود که بازار داخلی با تأمین مناسب انواع حبوبات و گندم، به ثبات بیشتری دست یابد.