همزمان با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی شاهد واردات گندم و حبوبات با تعرفه صفر درصد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با ایجاد نوسانات قیمتی در  بازار حبوبات و همچنين گندم و از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت در نهاده های دامی وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گمرکات کشور ابلاغ کردند که از اتحادیه اوراسیا  واردات بدون تعرفه صورت گیرد.

براساس این گزارش  در پی ابلاغیه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه مقداری واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ گردید. این تصمیم با هدف سهولت در واردات و تأمین نیازهای داخلی اتخاذ شده است.

فهرست شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات

در نامه ابلاغ شده آمده است که شرکت‌های متقاضی واردات حبوبات می‌توانند بر اساس سهمیه مقداری تعیین شده، از تعرفه‌های زیر استفاده کنند:

- لپه (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۱۰)

- نخود رسمی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۳۰)

- نخود رسمی رنگی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۴۰)

- نخود رسمی سایر (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۹۰)

لوبیا رسمی و لوبیا سفید (کد تعرفه: ۰۷۱۳۳۳)

گفتنی است با توجه به شرایط نوسانات  قیمتی در حوزه لوبیا چیتی شاهد آن هستیم که هیچ وارداتی در حوزه لوبیا چیتی صورت نگرفته است و این خود می تواند بازار را تشدید کند.

شرکت‌ها می‌توانند با تعرفه ۰ درصد تا سقف تعیین شده اقدام کنند و در صورت استفاده کامل از سهمیه، باید بر اساس تعرفه عادی قبل از اجرای موافقتنامه بصورت MFN اقدام کنند.

شرایط واردات گندم

 همچنین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متقاضی رسمی واردات گندم با کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹ تعیین شده است. این شرکت مجاز است تا سقف سه میلیون تن گندم با تعرفه ۰ درصد نسبت به ثبت اظهارنامه و ترخیص کالا اقدام کنند.

جدول زیر سهمیه‌های مربوط به گندم از کشورهای مختلف در اتحادیه اوراسیا را نشان می‌دهد:

| کشور | سهمیه به تن |

| روسیه | ۷۰۰,۰۰۰ |

| بلاروس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |

| قزاقستان | ۵۰,۰۰۰ |

| قرقیزستان | فاقد سهمیه |

| ارمنستان | فاقد سهمیه |

| جمع کل سهمیه اوراسیا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

این ابلاغیه به منظور تسهیل در فرآیند واردات و تأمین نیازهای داخلی در زمینه حبوبات و گندم از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شده است. اجرایی شدن این مصوبات به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده تا اقدامات لازم را به انجام رسانند.

با پیروی از این دستورالعمل‌ها، انتظار می‌رود که بازار داخلی با تأمین مناسب انواع حبوبات و گندم، به ثبات بیشتری دست یابد.

 

برچسب ها: واردات ، گندم
خبرهای مرتبط
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۸:۴۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
گندم وارد کنید بدهید افغانها بخورند پای ایرانیها حساب کنید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خودت بگو ، چقدر شعور داری ؟!!!!!
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس
تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی
ایران در مبحث دریایی با ۱۵۰ کشور در ارتباط است/ تحریم بندر چابهار را می‌توانیم دور بزنیم +فیلم
۴ درصد از مشترکان تهران همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند
تکمیل اطلاعات طرح‌های توسعه شهری در سامانه «سینام» الزامی است
دولت بدنبال روش‌های جایگزین خرید تضمینی گندم است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ مهر ماه
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم