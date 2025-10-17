در پی حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل به جنوب لبنان، یک نفر در نتیجه هدف قرار گرفتن یک خودرو در شهرک خربه سلم شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار شبکه «آر تی» گزارش داد که در نتیجه یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل که یک خودروی رپید را در شهرک خربه سلم در جنوب لبنان هدف قرار داد، یک نفر شهید شده است.

این هدف قرار دادن امروز، در پی رشته‌ای از حملات هوایی صورت می‌گیرد که جنگنده‌های اسرائیلی شامگاه پنجشنبه گذشته علیه چندین شهرک و موقعیت در جنوب و شرق لبنان انجام دادند و به گفته منابع مطبوعاتی و وزارت بهداشت لبنان، منجر به شهید شدن یک جوان و زخمی شدن دست‌کم ۶ نفر شد.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که به مواضع زیرزمینی حزب‌الله حمله کرده است، درحالی که جوزف عون، رئیس جمهور لبنان که غرب‌گرا و تحت کنترل آمریکا است، تائید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی لبنان حمله کرده است.

