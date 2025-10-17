مقامات پاکستانی از ادامه عملیات تخریب منازل مهاجران افغان در کراچی برای دومین روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، در نخستین روز این اقدام بیش از ۳۰۰ خانه در یکی از شهرک‌های مهاجرنشین ویران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مقام‌های پاکستانی از ادامه عملیات تخریب منازل مهاجران افغانستان در کراچی برای دومین روز پیاپی خبر دادند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، در نخستین روز این عملیات بیش از ۳۰۰ خانه که عمدتاً خالی و فرسوده توصیف شده‌اند، در یکی از شهرک‌های مهاجرنشین این شهر با استفاده از ماشین‌آلات سنگین ویران شد.

نیروهای پلیس، مقام‌های وزارت کشور، مسئولان اداره توسعه کراچی و دیگر نهادهای دولتی در محل حاضر هستند و اعلام کرده‌اند عملیات تا «پاک‌سازی کامل منطقه از ساختمان‌های غیرقانونی» ادامه خواهد یافت.

 پلیس کراچی در بیانیه‌ای تأکید کرد: «هیچ‌کس اجازه ندارد زمین‌های دولتی را تصرف کند و عملیات تخریب تا بازپس‌گیری کامل این اراضی از متخلفان ادامه خواهد داشت.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌های اخیر دولت پاکستان در قبال مهاجران افغان با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شده است.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، پاکستان ، تنش بین افغانستان و پاکستان
