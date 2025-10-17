آخرین رنکینگ فیفا امروز (جمعه) اعلام شد و تیم ملی فوتبال ایران در رده ۲۱ باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدیدترین رنکینگ فیفا امروز (جمعه) اعلام شد که اسپانیا با ۱۸۸۰.۷۶ امتیاز در صدر رنکینگ باقی‌ماند. تیم ملی فوتبال ایران هم بدون تغییر با ۱۶۱۸.۲۸ امتیاز در رده ۲۱ قرار گرفت.

آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعه‌کشی جام جهانی که تعیین کننده سیدبندی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است، ۳۰ آبان اعلام خواهد شد.

۱۰ تیم برتر رنکینگ فیفا

۱. اسپانیا

۲. آرژانتین

۳.. فرانسه

۴. انگلیس

۵. پرتغال

۶. هلند

۷. برزیل

۸. بلژیک

۹. ایتالیا

۱۰. آلمان

رنکینگ ۱۰ تیم برتر آسیا

۱. ژاپن (۱۹)

۲. ایران (۲۱)

۳. کره جنوبی (۲۲)

۴. استرالیا (۲۵)

۵. قطر (۵۲)

۶. ازبکستان (۵۵)

۷. عراق (۵۷)

۸. عربستان سعودی (۵۸)

۹. اردن (۶۶)

۱۰. امارات (۶۷)

برچسب ها: رنکینگ فیفا ، جام جهانی ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
اظهارات عجیب بیرانوند در مورد تانزانیا
شانس بازیکنان برای حضور در جام جهانی افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
آخرین اخبار
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال