باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا - پاسیفیک ۲۰۲۵، با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر ۱ از سد تیم ملی استرالیا عبور کند.
این رقابتها که تا تاریخ ۲۹ مهرماه به میزبانی اسلامآباد پاکستان در حال برگزاری است، شاهد عملکرد درخشان ملیپوشان گلبال کشورمان بوده است.
در این دیدار، تیم ایران با گلهای میلاد سوری و نعمت سرافراز در نیمه نخست با برتری ۲ بر ۱ به رختکن رفت. در نیمه دوم، حملات ایران ادامه یافت و نعمت سرافراز با دو گل دیگر هتتریک کرد؛ همچنین علیرضا باقری نیز گل پنجم ایران را به ثمر رساند تا نتیجه نهایی ۵ بر ۱ به سود کشورمان رقم بخورد.
ملیپوشان گلبال ایران فردا بعدازظهر در سومین دیدار خود به مصاف تیم ملی تایلند خواهند رفت و امیدوارند با ادامه روند پیروزیها، گام بلندی برای صعود به مراحل نهایی این رقابتها بردارند.