تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا - پاسیفیک ۲۰۲۵ استرالیا را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا - پاسیفیک ۲۰۲۵، با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر ۱ از سد تیم ملی استرالیا عبور کند.

این رقابت‌ها که تا تاریخ ۲۹ مهرماه به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان در حال برگزاری است، شاهد عملکرد درخشان ملی‌پوشان گلبال کشورمان بوده است.

در این دیدار، تیم ایران با گل‌های میلاد سوری و نعمت سرافراز در نیمه نخست با برتری ۲ بر ۱ به رختکن رفت. در نیمه دوم، حملات ایران ادامه یافت و نعمت سرافراز با دو گل دیگر هت‌تریک کرد؛ همچنین علیرضا باقری نیز گل پنجم ایران را به ثمر رساند تا نتیجه نهایی ۵ بر ۱ به سود کشورمان رقم بخورد.

ملی‌پوشان گلبال ایران فردا بعدازظهر در سومین دیدار خود به مصاف تیم ملی تایلند خواهند رفت و امیدوارند با ادامه روند پیروزی‌ها، گام بلندی برای صعود به مراحل نهایی این رقابت‌ها بردارند.

برچسب ها: تیم ملی گلبال ایران ، گلبال ، گلبال قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
محرومیت نابینایان از تنها سانس تمرینی خود در آستانه روز جهانی عصای سفید
پیروزی تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال جوانان در تهران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
غفور کارگری: پارالمپیکی‌ها اسطوره‌های برتر ورزش هستند/ رقابت در ناگویا با میزبان بازی ها تنگاتنگ است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
آخرین اخبار
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال