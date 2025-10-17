حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی متالوژی، فولاد، ریخته‌گری، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته (متافو) در تبریز آغاز به کار کرد.

سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در این نمایشگاه، تازه‌ترین دستاورد‌های صنعتی خود در حوزه فولاد و فناوری‌های نوین این بخش را به نمایش گذاشت.

این نمایشگاه با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد و از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ میزبان فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از سراسر کشور است.

حضور سازمان انرژی اتمی ایران در این رویداد تخصصی، با هدف معرفی توانمندی‌های صنعتی و فناورانه کشور در بخش‌های مرتبط با فولاد و دیگر فناوری‌های نوین این حوزه انجام شده است.

گفتنی است، نمایشگاه متافو تبریز با هدف تقویت پیوند میان بخش‌های تولیدی و معدنی کشور و حمایت از توسعه بومی صنعت متالوژی برگزار می‌شود.