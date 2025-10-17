باشگاه خبرنگاران جوان- گذرگاه مرزی اسپینبولدک در ولایت قندهار به صورت موقت برای بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان گشوده شد.
طالبان اعلام کرد این گذرگاه مهم مرزی امروز جمعه به طور موقتی برای بازگشت اضطراری مهاجران بازگشایی شده است. این تصمیم پس از درگیریهای خونین هفته گذشته میان نیروهای پاکستانی و جنگجویان طالبان در مناطق مرزی اتخاذ شده که منجر به بسته شدن کامل مرز شده بود.
بر اساس گزارشهای رسمی، بازگشایی فعلی تنها شامل مهاجرانی میشود که قصد بازگشت فوری به افغانستان را دارند و شامل ترددهای تجاری و ترانزیتی نمیگردد. سایر گذرگاههای مرزی بین افغانستان و پاکستان کماکان بسته باقی ماندهاند و زمان بازگشایی آنها از سوی مقامات پاکستانی مشخص نیست.
بسته بودن این مرزها مشکلات متعددی برای ساکنان مناطق مرزی و فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است. هنوز مشخص نیست چه اقدامات دیپلماتیکی برای رفع این محدودیتها انجام شده و چه زمانی شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.