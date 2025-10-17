باشگاه خبرنگاران جوان- بمباران‌های پاکستان در شهرستان سپین بولدک قندهار موجب بی‌جا شدن حدود ۲۰ هزار خانواده و تخریب گسترده خانه‌ها و تأسیسات تجاری شده است.

به گزارش مقامات محلی، در جریان این حملات که روز چهارشنبه هفته گذشته با سلاح‌های سبک و سنگین صورت گرفت، ۳۰ خانه به طور کامل ویران و ۵۰ خانه دیگر نیمه‌ویران شده‌اند. همچنین حدود ۶۰ مغازه و ۱۰ خودرو فروشی آسیب دیده‌اند.

بر اساس اعلام ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این حملات دستکم ۱۲ غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر را زخمی کرده است. یک منبع بیمارستانی محلی نیز انتقال اجساد ۲۵ نفر و بیش از ۸۰ زخمی به مراکز درمانی را تأیید کرده است.

این درگیری‌ها در حالی تشدید شده که پاکستان، طالبان را به پناه دادن به گروه "تحریک طالبان پاکستان" (TTP) متهم می‌کند؛ اتهامی که طالبان آن را رد می‌کنند. پیش از این نیز درگیری‌هایی در گذرگاه مرزی "سپین بولدک - چمن" گزارش شده بود که به انفجار «درِ دوستی» و کشته شدن غیرنظامیان انجامید.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که ادامه این خصومت‌ها می‌تواند ثبات منطقه را بیش از پیش تهدید کرده و مبادلات تجاری و همکاری‌های بشردوستانه بین افغانستان و پاکستان را با اختلال مواجه سازد.