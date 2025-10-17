باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در هفتههای اخیر درخواست خود برای دریافت موشکهای تاماهاک از آمریکا را افزایش داده است و ادعا میکند که دریافت این موشکها روسیه را مجبور میکند مذاکرات صلح را جدیتر بگیرد.
ترامپ امروز در کاخ سفید درباره این مسئله با زلنسکی گفتوگو خواهد کرد. این چهارمین دیدار رو در روی دو طرف از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
موشکهای تهاجمی تاماهاک اولین بار در سال ۱۹۹۱ مورد استفاده قرار گرفتند. این موشکهای کروز دوربرد معمولا از دریا برای حمله به اهدافی در دور دست استفاده میشوند. دوربردترین نوع موشک تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هستهای دارد و در سال ۱۹۸۳ وارد خدمت شد؛ این موشک بردی تا ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر دارد. انواع مدرن متعارف این موشکها تا هزار و ۶۰۰ کیلومتر برد دارند و با سرعتی حدود ۸۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز میکنند.
هر موشک تاماهاک حدود هزار و ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد و قیمت آن حدود ۱.۳ میلیون دلار تخمین زده میشود.
ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین، قابلیتهای تهاجمی آن را به طور قابل توجهی افزایش میدهد و آن را قادر میسازد تا اهدافی را در اعماق خاک روسیه، از جمله پایگاههای نظامی، مراکز لجستیکی، فرودگاهها و مراکز فرماندهی که در حال حاضر دور از دسترس هستند، با مهمات دقیق و مخرب هدف قرار دهد. مؤسسه مطالعات جنگ تخمین میزند که صدها هدف نظامی روسیه در برد تاماهاکها قرار دارند.
اوکراین استدلال کرده که چنین قابلیتهایی ولادیمیر پوتین را وادار میکند تا درخواستهای ترامپ برای مذاکرات صلح را جدیتر بگیرد.
موشکهای تاماهاک معمولاً از کشتیها و زیردریاییهایی پرتاب میشود که اوکراین آنها را ندارد. یک نوع نسبتاً جدید از موشکهای زمینی به نام تایفون وجود دارد که به وضوح برای اوکراین مناسبتر است، اما تعداد پرتابگرهای آن کم است. علاوه بر این، آمریکا تعداد اندکی از این موشکها دارد و میزان آن توسط برخی از کارشناسان بین ۲۰ تا ۵۰ موشک تخمین زده میشود.
ترامپ در هفتههای اخیر بارها اشاره کرده که ممکن است موشکهای تاماهاک را تحویل اوکراین دهد. همزمان، دولت ترامپ اجازه داده تا اطلاعات آمریکا برای کمک به اوکراین در انجام حملات به پالایشگاههای نفت روسیه به اشتراک گذاشته شود.
با این حال، لحن آشتیجویانه رئیس جمهور آمریکا پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین در روز پنجشنبه، احتمال کمک فوری به اوکراین را زیر سوال برد و ترس اروپاییها از تسلیم شدن آمریکا در برابر مسکو را دوباره شعلهور کرد. ترامپ گفت پوتین از ایده ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین «خوشش نیامد» و در عین حال گفت که ایالات متحده نمیتواند ذخایر خود را «تمام» کند. او گفت: «ما هم به آنها نیاز داریم، بنابراین نمیدانم در این مورد چه کاری میتوانیم انجام دهیم.»
کرملین میگوید که ارسال موشکهای تاماهاک، ایالات متحده را در مقیاسی بیسابقه وارد جنگ اوکراین میکند و پیشرفتی را که تا کنون درباره صلح به دست آمده، از بین میبرد.
پوتین هفته گذشته گفت که انتقال این موشکها «مرحله جدیدی از تشدید تنش» را نشان میدهد، نکتهای که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه آن را تکرار کرد.
منبع: گاردین