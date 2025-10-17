ترکیب استقلال و مس رفسنجان برای دیدار امشب (جمعه) در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال و مس رفسنجان در جریان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند.

ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاق‌نیا، سعید سحرخیزان، مونیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

همچنین ترکیب مس رفسنجان با تصمیم رسول خطیبی به این ترتیب است: نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، نصیری، امین زنده‌روح، سامان نریمان جهان، شریفی، آرمان رمضانی، جهانبخش، کاستا، کوردیچ و جولانی.

انتهای پیام

برچسب ها: مس رفسنجان ، استقلال تهران ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
پیشنهاد مربی مس‌رفسنجان به قلعه‌نویی؛ مدافع ما را به جام‌جهانی ببر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
آخرین اخبار
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال