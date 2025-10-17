ترکیب استقلال و مس رفسنجان برای دیدار امشب (جمعه) در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال و مس رفسنجان در جریان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند.

ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاق‌نیا، سعید سحرخیزان، مونیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

همچنین ترکیب مس رفسنجان با تصمیم رسول خطیبی به این ترتیب است: نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، نصیری، امین زنده‌روح، سامان نریمان جهان، شریفی، آرمان رمضانی، جهانبخش، کاستا، کوردیچ و جولانی.

