رئیس سازمان دانش آموزی استان قم جزئیات ثبت نام عمره دانش آموزی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت الاسلام سید علیرضا دادمرزی،رئیس سازمان دانش آموزی استان قم گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند تا چهارم آبان‌ماه با مراجعه به معاونت‌های پرورشی مدارس یا نواحی آموزش‌وپرورش استان نسبت به ثبت نام عمره دانش آموزی اقدام کنند.

وی افزود: دانش اموزان همچنین از طریق لینک ثبت‌نام در کانال سازمان دانش‌آموزی قم در شبکه ایتا به آدرس https://eitaa.com/irsto_ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی از اعزام دانش‌آموزان استان قم به سرزمین وحی در قالب کاروان‌های دانش‌آموزی، در هفته نخست آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دانش‌آموزان برگزیده از میان فعالان سازمان دانش‌آموزی به زیارت خانه خدا مشرف می‌شوند.

رئیس سازمان دانش آموزی استان قم افزود: کاروان‌های اعزامی از ایستگاه پروازی تهران به مقصد مکه مکرمه و مدینه منوره حرکت خواهند کرد و پیش از اعزام، مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت آموزش مناسک عمره، آشنایی با سرزمین وحی و قوانین بین‌المللی سفر برگزار می‌شود.

به گفته دادمرزی، اولویت اعزام با دانش‌آموزان برتر قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و تشکیلاتی از جمله اعضای فعال تشکل‌های پیشتازان، شورا‌های دانش‌آموزی و خبرنگاران پانا است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر سهمیه امسال افزود: در سال جاری، چهار کاروان دانش‌آموزی شامل پسران پایه دهم و یازدهم و دختران پایه یازدهم و دوازدهم از میان برگزیدگان سازمان دانش‌آموزی استان قم به حج عمره اعزام خواهند شد.

رئیس سازمان دانش‌آموزی قم گفت: این سفر، فرصتی معنوی برای خودسازی و تقویت هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان است. از مدیران مدارس، مربیان پرورشی و خانواده‌های گرامی انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه حضور پرشور و آگاهانه فرزندان خود را در این برنامه معنوی فراهم آورند.

منبع:صدا و سیما

