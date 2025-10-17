دبیر و جانشین رئیس ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی از تمدید زمان برگزاری انتخابات تا ساعت ۱۹ امروز جمعه ۲۵ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، فریدون خیری در اطلاعیهای خطاب به روسای هیاتهای اجرایی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اعلام کرد که با توجه به درخواستهای متعدد هیاتهای اجرایی و موافقت هیات مرکزی نظارت، زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره نظام پزشکی به مدت ۲ ساعت تمدید شد.
وی تأکید کرد که این تصمیم با هدف فراهم آوردن فرصت بیشتر برای مشارکت گسترده جامعه پزشکی اتخاذ شده است.
این اطلاعیه به عنوان اقدامی برای افزایش حضور و مشارکت پزشکان در فرآیند انتخاباتی منتشر شده است.
نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از صبح امروز (جمعه ۲۵ مهر) آغاز شده است و اعلام شده بود که این انتخابات تا ساعت ۱۷ ادامه دارد و در صورت نیاز و با تصمیم هیات نظارت، امکان تمدید زمان رأیگیری در سراسر کشور وجود دارد.
بیشتر بخوانید
معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی بازدید کرد
رأیگیری الکترونیکی انتخابات نظام پزشکی در ۲۷۹ حوزه/نتایج تا پایان امشب اعلام میشود
برگزاری نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی
رأیگیری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی ۲ ساعت تمدید شد
به گزارش ایرنا، سید سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی نیز امروز در حاشیه بازدید از روند برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه امسال برای نخستینبار فرآیند ثبتنام داوطلبان بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام شد، افزود: در مرحله رأیگیری نیز این انتخابات بهصورت الکترونیکی و حضوری در حال برگزاری است که تجربهای نو در تاریخ نظام پزشکی کشور محسوب میشود.
معاون درمان وزیر بهداشت با قدردانی از همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، فرمانداریها و سایر دستگاههای اجرایی، گفت: این دوره از انتخابات در بیش از ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه انتخابیه برگزار میشود و بیش از ۳۸۰ دستگاه احراز هویت و ۹۰۰ صندوق رأی در سراسر کشور فعال هستند.