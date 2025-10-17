سرمربی فرانسوی سابق سپاهان صفحه اینستاگرام پرسپولیس را فالو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فردا در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه تختی خرم آباد میهمان خیبر است. پرسپولیس تحت هدایت وحید هاشمیان در ۶ هفته گذشته نتایج قابل قبولی کسب نکرده است و بسیاری از هواداران و پیشکسوتان به روند نتیجه گیری این معترض هستند.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس از ابتدای فصل به دلیل نتایج ضعیف سرخپوشان از طرف هواداران تحت فشار قرار گرفته است و گفته می‌شود او به دنبال تغییر سرمربی پرسپولیس است تا با این اقدام تا حدودی فشار‌ها را برای مدتی از روی خودش بردارد. گفته می‌شود پاتریس کارترون سرمربی فرانسوی فصل گذشته سپاهان یکی از گزینه‌های جدی برای هدایت پرسپولیس است و اگر سرخ‌ها در مقابل خیبر شکست بخورند به احتمال زیاد وحید هاشمیان از سمتش برکنار خواهد شد.

پاتریس کارترون در آستانه بازی پرسپولیس مقابل خیبر صفحه اینستاگرام پرسپولیس را فالو کرد تا گمانه زنی‌ها برای اینکه او جانشین هاشمیان خواهد شد، شدت بگیرد.