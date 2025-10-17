پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که هوای پایتخت در روز‌های آینده با کاهش نسبی دما در سطح این استان همراه خواهد بود، به همین دلیل هوا برای پایتخت‌نشینان سرد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اطلاعات موجود، طی این مدت پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا و با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعت‌ها غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا مورد انتظار است.

براساس این گزارش، از امروز روند کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت وقوع پدیده یخبندان در پاره‌ای از مناطق شمال استان (به ویژه در مناطق شمال شرق) دور از انتظار نخواهد بود.

آسمان تهران روز شنبه صاف و همراه با غبار صبحگاهی، در بعدازظهر افزایش ابر و گاهی غبار رقیق با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه نیز هوا صاف، غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

