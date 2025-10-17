انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت کشور، علی زینیوند در گفتوگویی اظهار کرد: زمان برگزاری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود. اکنون نیز فرآیندهای انتخابات آغاز شده است.
وی افزود: اطلاعیه اول انتخابات درباره اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و استعفای مقامات مشمول ماده ۴۱ قانون جدید انتخابات شوراها برای شورای شهر اعلام شده است که از روز یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۷ مهر ادامه دارد. ثبتنام داوطلبان شورای شهر نیز ۳ ماه بعد از ۲۱ دی ۱۴۰۴ انجام میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: فرآیند انتخابات شورای روستا به دلیل کوتاهتر بودن زمانبندیها، با یک ماه تأخیر، آغاز میشود؛ در واقع از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ زمان استعفای افرادی است که قصد دارند نامزد شورای روستا شوند و ۳ ماه بعد از آن، از ۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ثبتنام انجام میشود.
زینیوند با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شوراها، بیان کرد: پیشثبتنام میاندورهای مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ و ثبتنام قطعی آن ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ است؛ ثبتنام میاندورهای مجلس خبرگان رهبری هم ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی با بیان اینکه براساس فرآیند زمانبندی موجود و قانون، آمادگی کامل را برای برگزاری انتخابات داریم افزود: تمام مراحل انتخابات اعم از دستور شروع، تشکیل هیاتهای اجرایی و سایر فرآیندها دارای زمانبندی مشخص هستند.
کسانی که قصد نامزدی در انتخابات شورای شهر را دارند باید تا ۲۷ مهر استعفای خود را ارائه دهند
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در مقطع فعلی، کسانی که قصد نامزدی در انتخابات شورای شهر را دارند و مشمول استعفا هستند، حتماً باید تا روز یکشنبه، ۲۷ مهر، استعفای خود را ارائه دهند.
زینیوند خاطرنشان کرد: کار دوم داوطلبان این است که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند و این گواهی تا روز ثبتنام باید اعتبار داشته باشد و از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد؛ بنابراین داوطلبان باید این دو اقدام را در موعد مقرر انجام دهند و برای مراحل بعدی آماده باشند.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات در این دوره نخستین بار در تهران به صورت تناسبی است، گفت: در دوره آینده شوراها، در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز اجرایی میشود. انتخابات تناسبی گامی مهم در راستای تقویت احزاب، افزایش مشارکت نخبگان و شفافسازی روندهای انتخاباتی است. شورای منبعث از انتخابات تناسبی میتواند شورایی منسجم و برنامهمحور با پشتوانه احزاب باشد.
رئیس ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: در کشورهایی که احزاب فعال هستند، انتخابات تناسبی گامی به جلو برای تقویت ساختار حزبی محسوب میشود. این شیوه باعث افزایش انگیزه افراد و نخبگان برای عضویت در احزاب، انسجام فعالیت حزبی، آموزش کادرها و تربیت نیروی انسانی در حوزههای مختلف میشود.
زینیوند گفت: همه احزابی که مجوز قانونی دارند و جبهههایی که از چند حزب قانونی تشکیل میشوند، طبق قانون در آستانه انتخابات در سامانه وزارت کشور ثبت میشوند.
وی افزود: البته صرف داشتن پروانه فعالیت بهمعنای داشتن همه مجوزهای قانونی نیست. احزاب باید مجامع عمومی خود را برگزار و شرایط قانونی را تکمیل کنند. احزابی که همه شرایط قانونی را دارند و فعال هستند، کد مخصوص دریافت میکنند و همینطور جبهههای حزبی نیز کد جداگانه خواهند داشت.
سازوکار رأیدهی در انتخابات تناسبی
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: فرض کنید در تهران ۲۰۰۰ نامزد داریم؛ هر کدام از آنها از شماره ۱ تا ۲۰۰۰ یک کد انتخاباتی دارند. احزابی که شرایط قانونی دارند و میخواهند فهرست بدهند نیز کد جداگانهای خواهند گرفت.
زینیوند افزود: رأیدهنده هنگام مراجعه به شعبه رأیگیری اگر فهرست ۲۱ نفره یک حزب را تأیید کند، فقط کافی است کد حزب را در برگه رأی یا سامانه الکترونیکی وارد کند. با درج همین کد، رأی به همه ۲۱ نفر آن فهرست تعلق میگیرد. اما اگر رأیدهنده بخواهد از چند فهرست مختلف یا بهصورت منفرد رأی دهد، میتواند اسامی نامزدهای مورد نظر را بههمراه کد اختصاصیشان وارد کند. در شمارش آرا نیز رأی افراد فهرستی به سبد همان حزب اضافه میشود.
احزاب پاسخگو میشوند و سرمایه اجتماعیشان تقویت میشود
وی عنوان کرد: در ادوار مختلف انتخابات مجلس، شوراها و حتی ریاستجمهوری، برخی احزاب در زمان پیروزی نامزدها آنها را از خود میدانستند، اما در صورت ناکامی، مسئولیتی نمیپذیرفتند.
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، یادآور شد: در انتخابات تناسبی، این بهانه از احزاب گرفته میشود، زیرا نامزدها با بررسی دقیق و بر اساس برنامههای حزبی معرفی میشوند و در صورت پیروزی، به همان حزب پاسخگو خواهند بود. این موضوع موجب تقویت سرمایه اجتماعی احزاب و انسجام فکری آنها میشود.
زینیوند گفت: انتخابات تناسبی گام مؤثری در تقویت احزاب، پرورش نیروهای انسانی، شناسایی نخبگان و کمک به موفقیت برنامههای نمایندگان است. از همه نخبگان میخواهیم با دقت قانون جدید را مطالعه کنند. این قانون گامی بزرگ، مترقی و تحولی در روند انتخابات است و نشاندهنده اعتماد بالای نظام سیاسی کشور به ساختار حزبی و انتخاباتی است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، کشور با اعتماد به ساختار سیاسی خود، در حال برگزاری انتخاباتی مترقیتر، شفافتر و حزبیتر است. این اقدام بسیار مثبت است و همه نخبگان و احزاب باید کمک کنند تا انتخابات تناسبی در شهر تهران با موفقیت برگزار شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: مدل تناسبی امکان چندصدایی مؤثر در شوراها را فراهم میکند، کارآمدی شوراها را افزایش میدهد و احزاب تازهتأسیس یا با پایگاه محدود را برای کسب حتی یک کرسی و سازماندهی نخبگان سیاسی ترغیب میکند.
زینیوند گفت:، چون انتخابات شوراها فهرستی شده است، پیشنهاد میشود احزاب هنگام معرفی فهرست خود، بخشی از ترکیب مدیریتی شهرداری آینده را هم به مردم معرفی کنند؛ مثلاً اعلام کنند که در صورت کسب اکثریت، شهردار یا شهرداران مناطق مورد نظرشان چه کسانی خواهند بود تا مردم بدانند در آینده با چه سیستم مدیریتی روبهرو هستند.
در انتخابات تناسبی صدای همه جریانات شنیده میشود/ شمارش الکترونیکی، دقت و شفافیت را افزایش میدهد
رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: زیرساختهای انتخابات الکترونیکی در کشور در حال تکمیل است و اجرای همزمان انتخابات تناسبی و الکترونیکی میتواند موجب شفافیت، سهولت شمارش آرا و انعکاس واقعیتر صدای گروههای مختلف سیاسی در شوراها شود.
زینیوند بیان کرد: با برگزاری انتخابات الکترونیکی، خطاهای شمارش دستی برطرف میشود. در بحث احراز هویت نیز مشکل رفع شده و هر رأیدهنده باید قبل از رأیدادن احراز هویت شود.
وی افزود: در حال حاضر چند جبهه فعال در کشور داریم و حدود ۱۵۰ حزب دارای مجوز از وزارت کشور هستند که احزاب دارای مجوز سراسری یا مجوز فعالیت در تهران میتوانند فهرست انتخاباتی خود را ارائه دهند. بنابراین، تقریباً صدای جریانات مختلف در این فهرستها متبلور خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: هر جریان به میزان آرای خود از ۲۱ کرسی شورای شهر تهران سهم خواهد داشت. حتی کرسیهای علیالبدل نیز به تناسب آرا بین گروهها تقسیم میشود تا پشتوانه فکری اعضای اصلی شورا تقویت شود.
زینیوند گفت: تقریباً از هفت تا هشت ماه قبل، هر شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جلسات انتخابات الکترونیک برگزار میشود. بر اساس برنامه زمانبندی طراحیشده، اقدامات لازم تا امروز بهموقع انجام شده و بر اساس تقویم انتخاباتی، ما کاملاً بهروز هستیم.
وی افزود: ما از شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهیان خواستهایم ایدههای خود را در این حوزه ارائه دهند. متخصصان متعددی از جمله کارشناسان شورای نگهبان و یکی از اعضای روحانی و متخصص این شورا در حوزه آیتی و طراحی نیز در این فرایند مشارکت داشتهاند.
مشارکت در انتخابات پیوند مستقیم با امنیت ملی دارد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مشارکت در انتخابات پیوند مستقیم با امنیت ملی دارد. تنها جایی که در دنیا قابل ارائه و استناد است و هیچکس نمیتواند در آن خدشه وارد کند، میزان مشارکت مردم در انتخابات است.
رأی دادن، یک عمل اجتماعی و امنیتی است
زینیوند بیان کرد: بنابراین مشارکت در انتخابات فقط رأی دادن نیست؛ بلکه یک عمل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است که تضمینکننده امنیت، انسجام و استقلال ملی است. مردم خود این حقیقت را میدانند و ما نیز با توکل بر خداوند امیدواریم در ادامه انسجام ملی، شاهد مشارکتی بالا و نصابی چشمگیر در انتخابات پیشرو باشیم.
ضرورت اصلاح مدیریت شهری و آشنایی شوراها با قانون
زینیوند خاطرنشان کرد: در قانون شوراها و در نحوه اداره شهرها و شهرداریها نقایصی وجود دارد. اینکه عمر شهرداران در کشور به زیر دو سال رسیده، یک نقص بزرگ در ساختار مدیریت شهری است.
وی افزود: همچنین عدم آشنایی برخی اعضای شورا با قوانین باعث مشکلات و بعضاً تشکیل پروندههای قضایی برای آنان شده است. البته در این میان ممکن است درصد کمی از افراد سودجو نیز وارد شوراها شده باشند، اما این امر نباید موجب تضعیف نهاد شوراها شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اگر اعضای شوراها با رأی بالای مردم انتخاب شوند، در تعامل با استانداران و فرمانداران نیز اثرگذارتر خواهند بود.
زینیوند ادامه داد: مشارکت در انتخابات شوراها موضوعی حیاتی است و باید مورد توجه نخبگان، صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار قرار گیرد تا این دوره از شوراها به عنوان دورهای موفق و کارآمد، در حل مشکلات مردم نقش مؤثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه ستاد امنیت انتخابات با ریاست معاون امنیتی وزارت کشور تشکیل شده است، عنوانکرد: ساختمانهای وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداریها به گونهای اداره خواهند شد که اعتماد و بیطرفی نسبت به کل مردم و جریانات سیاسی حفظ شود.
وزارت کشور بیطرفانه دفاع قانونی از حقوق انتخابکنندگان و نامزدها را فراهم میکند
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور کاملاً بیطرفانه زمینه رقابت و دفاع قانونی از حقوق انتخابکنندگان و نامزدها را فراهم میکند و این آمادگی در همه حوزهها وجود دارد.
زینیوند تاکید کرد: در انتخابات شوراها، هیچ محدودیتی برای رأیدهندگان و نامزدها وجود ندارد. مردم میتوانند به فهرستها یا افراد منفرد رأی دهند و نامزدها نیز میتوانند در فهرستها قرار گیرند یا بهصورت مستقل کاندیدا شوند.
وی اظهار کرد: مجموع آراء افرادی که بهصورت مستقل کاندیدا شدهاند، بهعنوان یک فهرست در کنار سایر فهرستها محاسبه میشود. اگر این افراد درصد کافی از آرای مردم را کسب کنند، امکان کسب یک یا چند کرسی شورای شهر برای آنان فراهم خواهد شد.