باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد حسن مظفری مجد کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی در رابطه با هوشمندسازی نظام مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، گامی مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و حل مشکلات مودیان مالیاتی است که با استقرار صورت حساب الکترونیک محقق شده است.
وی ادامه داد:یکی از دغدغههای همیشگی مودیان مالیاتی، احتمال رد اعتبار فاکتورهای بارگذاریشده در سامانه مالیاتی به دلیل خطاهای سیستمی یا سلیقهای بود.
او بیان کرد: در گذشته، به دلیل نبود ارتباط برخط میان اطلاعات فروشنده و خریدار، بسیاری از فاکتورها در زمان رسیدگی مردود اعلام میشدند، حتی اگر معامله واقعی انجام شده بود. استقرار کامل صورتحساب الکترونیک، این مشکل را به شکل اساسی حل کرده است.
وی افزود: اکنون اعتبار هر فاکتور بهصورت خودکار و بر اساس دادههای واقعی تأیید یا رد میشود و دیگر نیازی به تفسیر انسانی نیست. این موضوع باعث کاهش اختلافات میان مودیان و سازمان امور مالیاتی، تسریع در فرایند رسیدگی و ایجاد احساس عدالت و اطمینان در بین فعالان اقتصادی شده است. به بیان دیگر، نظام جدید مالیاتی از یک نظام قهری و پر از تعارض، به نظامی مبتنی بر داده، قانون و اعتماد متقابل تبدیل شده است. این همان تغییری است که اقتصاد ایران برای رسیدن به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی در رابطه با بهبود محیط کسبوکار به کمک صورت حساب الکترونیک گفت: اصلاح نظام مالیاتی از طریق هوشمندسازی و اجرای صورتحساب الکترونیک، فراتر از یک اقدام اداری است؛ این اقدام مستقیماً بر شاخصهای محیط کسبوکار اثرگذار است.
او اظهار کرد: بر اساس ارزیابیها، نظام مالیاتی یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در شاخص سهولت انجام کسبوکار است. هرچه فرآیندهای مالیاتی شفافتر، سریعتر و قابل پیشبینیتر باشد، هزینه فعالیت اقتصادی کاهش یافته و تمایل فعالان اقتصادی به حضور در بخش رسمی افزایش مییابد.
مظفری افزود: هوشمندسازی مالیات بر ارزش افزوده با حذف فاکتورهای جعلی، کاهش بازرسیهای میدانی، تسهیل پرداخت مالیات و حذف نیاز به مستندسازی کاغذی، موجب صرفهجویی در زمان، هزینه و انرژی بنگاهها شده است.
او یادآور شد: با اتصال این سامانه به سایر نهادهای حاکمیتی، روند بازگشت مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان نیز سرعت گرفته و فرآیندها به مراتب روانتر شده است. به این ترتیب، نظام مالیاتی هوشمند نه تنها ابزار نظارتی دولت بلکه زیرساختی برای رشد بخش خصوصی، رقابتپذیری و توسعه پایدار اقتصادی به شمار میرود.
وی گفت: صورتحساب الکترونیک نه تنها موجب کاهش فرار مالیاتی فاکتورهای جعلی خواهد شد و مشکل مودیان در زمینه رد اعتبار فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد و همچنین مزیتهای راهبردی در زمینه حمایت از تولید و همچنین تقویت سرمایه در گردش بخش مولد با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه معاملات اعتباری و نسیه را به همراه دارد.
او بیان کرد؛بنابراین این زیرساخت نه تنها فناوری جدید در خدمت سازمان امور مالیاتی است، بلکه راهکار اصلاحی در زمینه تحقق یک اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی محسوب میشود. حرکت از فاکتورهای کاغذی به فاکتورهای هوشمند، در واقع حرکت از اقتصاد مبهم به اقتصاد دادهمحور است؛ از نظام مبتنی بر سلیقه به نظام مبتنی بر قانون و از رفتارهای رانتی به تعاملات سالم و رقابتی است.