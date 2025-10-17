تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران موفق شد با پیروزی یک بر صفر مقابل مس رفسنجان طلسم ناکامی‌های خود را شکسته و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیا شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند.  

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال  جهانبخش، کردیک، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، امیر حسین جولانی و آرمان رمضانی.

گزارش بازی

بازی از ساعت ۱۸ و با سوت کوپال ناظمی آغاز شد.

دقیقه یک: سیدمجید نصیری، مدافع پیش‌تاخته استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی و با فاصله کم از بالای تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵: هنوز هیچ تیمی نتوانسته موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد کند و بازی آرام دنبال می‌شود.

دقیقه ۸: شوت بیرون از محوطه جریمه سحرخیزان به شکل خطرناکی از بالای دروازه مس به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: مس روی یک ضدحمله صاحب فرصت شد که ضربه متئوس کاستا ابتدا به مدافعان استقلال خورد، اما در برگشت ضربه این بازیکن نیز خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: مهران احمدی که در میانه‌های میدان یک توپ را به دست آورده بود، پس از حرکت در عمق و عبور از مدافعان مس، توپ را در سمت راست به یاسر آسانی سپرد. وینگر اهل آلبانی استقلال در شرایطی که زنده روح را مقابلش داشت، با یک شوت غافلگیرکننده از گوشه محوطه جریمه به زاویه موافق، توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و به گل نخست بازی تبدیل کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۱۸: یاسر آسانی باز هم در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما ضربه او دقت کافی را نداشت و به بیرون رفت.

دقیقه ۱۹: یاسر آسانی دقیقا از سمتی که توانسته بود دروازه مس را باز کند، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار تیرک عمودی دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: مونیر الحدادی نیز از سمت چپ دروازه مس را هدف گرفت که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۰: منیر الحدادی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۲: شوت محکم و پرقدرت صالح حردانی با واکش نیما میرزازاد به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: صالح حردانی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه مس کرد که ضربه بسیار خطرناک او با برخورد به مدافعان، با فاصله کمی از کنار تیرک دروازه راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۹: سعید سحرخیزان در موقعیتی تک به تک با میرزازاد قرار گرفت، اما موفق نشد دروازه مس را باز کند و توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: امیرحسین جولانی از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای را روانه دروازه استقلال کرد که از بالای دروازه راهی خارج از زمین شد.

در نهایت این بازی در نیمه اول با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۹:۰۷ آغاز شد.

دقیقه ۴۸: ضربه سر رستم آشورماتوف را مدافع مس از روی خط دروازه دور کرد.

دقیقه ۵۰: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد، اما ضربه او را میرزازاد مهار کرد.

دقیقه ۶۲: شوت بیرون محوطه جریمه مهران احمدی به شکل خطرناکی از بالای دروازه مس به بیرون رفت.

دقیقه ۶۳: روی اشتباه میلاد فخرالدینی بود که سعید سحرخیزان برای تیمش خلق موقعیت کرد. پاس در عرض او روی قوس پشت محوطه جریمه به مهران احمدی رسید که شوت او از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۴: حرکت خوب حسین گودرزی از سمت چپ و ارسال زمینی او به دهانه دروازه، پیش از آنکه توسط سحرخیزان به گل تبدیل شود، با تکل دیدنی ایمان سلیمی راهی کرنر شد.

دقیقه ۷۴: مس از کنار زمین صاحب یک ضربه کاشته شد که ارسال مستقیم  امیرحسین جولانی به سمت دروازه استقلال با برخورد توپ به زمین همراه شد و حبیب فرعباسی با واکنشی به موقع نوپ را به خوبی مهار کرد و مانع از ورود توپ به دروازه استقلال شد.

دقیقه ۷۵: یک ارسال به روی دروازه و روی نقطه پنالتی با ضربه سر آرمان رمضانی همراه شد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۱: استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب ضربه کاشته شد که شوت یاسر آسانی با برخورد به دیواره دفاعی تغییر مسیر داد و روی دروازه فرود آمد.

دقیقه ۸۲: ارسال کرنر یاسر آسانی با ضربه سر ابوالفضل زمانی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر استقلال خاتمه یافت تا آبی‌ها به دومین پیروزی فصل و اولین پیروزی خانگی خود دست یابند.

برچسب ها: استقلال تهران ، مس رفسنجان ، لیگ برتر فوتبال
