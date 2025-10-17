تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان امروز به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیا شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند.  

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال  جهانبخش، کردیک، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، امیر حسین جولانی و آرمان رمضانی.

گزارش بازی

بازی از ساعت ۱۸ و با سوت کوپال ناظمی آغاز شد.

دقیقه یک: سیدمجید نصیری، مدافع پیش‌تاخته استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی و با فاصله کم از بالای تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵: هنوز هیچ تیمی نتوانسته موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد کند و بازی آرام دنبال می‌شود.

دقیقه ۸: شوت بیرون از محوطه جریمه سحرخیزان به شکل خطرناکی از بالای دروازه مس به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: مس روی یک ضدحمله صاحب فرصت شد که ضربه متئوس کاستا ابتدا به مدافعان استقلال خورد، اما در برگشت ضربه این بازیکن نیز خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: مهران احمدی که در میانه‌های میدان یک توپ را به دست آورده بود، پس از حرکت در عمق و عبور از مدافعان مس، توپ را در سمت راست به یاسر آسانی سپرد. وینگر اهل آلبانی استقلال در شرایطی که زنده روح را مقابلش داشت، با یک شوت غافلگیرکننده از گوشه محوطه جریمه به زاویه موافق، توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و به گل نخست بازی تبدیل کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۱۸: یاسر آسانی باز هم در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما ضربه او دقت کافی را نداشت و به بیرون رفت.

دقیقه ۱۹: یاسر آسانی دقیقا از سمتی که توانسته بود دروازه مس را باز کند، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار تیرک عمودی دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: مونیر الحدادی نیز از سمت چپ دروازه مس را هدف گرفت که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۰: منیر الحدادی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۲: شوت محکم و پرقدرت صالح حردانی با واکش نیما میرزازاد به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: صالح حردانی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه مس کرد که ضربه بسیار خطرناک او با برخورد به مدافعان، با فاصله کمی از کنار تیرک دروازه راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۹: سعید سحرخیزان در موقعیتی تک به تک با میرزازاد قرار گرفت، اما موفق نشد دروازه مس را باز کند و توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: امیرحسین جولانی از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای را روانه دروازه استقلال کرد که از بالای دروازه راهی خارج از زمین شد.

درحال تکمیل..

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ساپینتو: قول قهرمانی می‌دهم!
جزئیات تصادف ملی‌پوش پیشین فوتبال ایران در جاده فومن
نیم نگاه ساپینتو به مهاجم قرقیز
پیشنهاد مربی مس‌رفسنجان به قلعه‌نویی؛ مدافع ما را به جام‌جهانی ببر
ورزشگاه پارس شیراز یکی از گزینه‌های اصلی دربی است
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
برزگر: درویش با رفتن به پرسپولیس شوک بدهد
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ گزارش لحظه به لحظه
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
آخرین اخبار
ممنوعیت هواداران تیم اسرائیلی از ورود به بیرمنگام/ نخست وزیر انگلیس وارد میدان شد
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ گزارش لحظه به لحظه
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت