مسلمانان فلسطینی در خان یونس با وجود تخریب مساجد، نماز جمعه را برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نمازگزاران مسلمان فلسطینی امروز در میان آوار مسجد ویران شده‌ای در «خان یونس» در جنوب نوار غزه گرد هم آمدند تا نماز جمعه را اقامه کنند.

در پی دو سال حملات شدید رژیم اسرائیل به نوار غزه، بسیاری از مساجد در شهر‌های مختلف از جمله خان‌یونس ویران شده است؛ اما با وجود تخریب گسترده و تلفات انسانی، ساکنان غزه همچنان برای انجام مراسم دینی خود در مناسبت‌های گوناگون گرد هم می‌آیند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، نوار غزه پس از دو سال جنگ ویرانگر اسرائیل با انبوهی از حدود ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبروست که یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی و سازه‌ای در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است.

نماز جمعه در غزه

نمازگزاران فلسطینی

نماز جمعه در خان یونس

منبع: الجزیره

برچسب ها: نماز جمعه ، مردم غزه ، خان یونس
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
