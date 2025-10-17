مسلمانان فلسطینی در خان یونس با وجود تخریب مساجد، نماز جمعه را برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نمازگزاران مسلمان فلسطینی امروز در میان آوار مسجد ویران شدهای در «خان یونس» در جنوب نوار غزه گرد هم آمدند تا نماز جمعه را اقامه کنند.
در پی دو سال حملات شدید رژیم اسرائیل به نوار غزه، بسیاری از مساجد در شهرهای مختلف از جمله خانیونس ویران شده است؛ اما با وجود تخریب گسترده و تلفات انسانی، ساکنان غزه همچنان برای انجام مراسم دینی خود در مناسبتهای گوناگون گرد هم میآیند.
بر اساس گزارشهای رسمی، نوار غزه پس از دو سال جنگ ویرانگر اسرائیل با انبوهی از حدود ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبروست که یکی از فاجعهبارترین بحرانهای انسانی و سازهای در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است.
منبع: الجزیره