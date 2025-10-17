باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در اظهاراتی ادعا کرد که آنکارا تلاشهای زیادی برای اطمینان از پایدار بودن توافق بین حماس و رژیم تروریستی اسرائیل و هموار کردن مسیر به سوی صلح دائم انجام میدهد.
او توضیح داد: با توجه به سابقه بد اسرائیل، ما از احتیاط و هوشیاری دست نخواهیم کشید و غزه فورا نیاز مبرم به التیام سریع زخمهای خود و برخاستن دوباره دارد.
اردوغان سهشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرده بود: هر تلاشی که از رنج مظلومان در غزه بکاهد، برای ما ارزشمند است. نزدیک به ۳۵۰ کامیون کمکهای ترکیه وارد غزه شدهاند، علیرغم تمامی موانع، در حالی که بیش از ۴۰۰ کامیون دیگر منتظر ورود هستند.
ادعاها میانجیگران توافق غزه - ترکیه، قطر مصر و آمریکا- درباره زیر نظر داشتن این توافق برای در امان ماندن از نقض از سوی دو طرف درحالی بیان میشود که پیش از این حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از نقض توافق آتش بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.
حازم قاسم گفت: حماس در چارچوب پایبندی به توافق توقف جنگ در غزه، اجرای توافقات در موضوع تحویل اجساد نظامیان اسیر صهیونیست نزد گردان های شهید عزالدین القسام (شاخه نظامی جنبش حماس) را دنبال می کند.
وی تاکید کرد: رژیم اشغالگر با کشتن غیرنظامیان در منطقه الشجاعیه و رفح، توافق آتش بس در غزه را به طور آشکار نقض کرد، از واسطه ها می خواهیم که این رژیم را ملزم کند تا به تعهدات خود در توافق پایبند باشد.
منبع: النشره