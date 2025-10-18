باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابوالفضل ظهرهوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شاهد هستیم که ترامپ علیه ایران لفاظیهایی را انجام میدهد و حرف از توافق با ایران میزند. به نظرتان آیا خدعه جدیدی را در دستورکار دارد؟، گفت: خود ترامپ، خدعه است، یعنی این نکته را باید در نظر داشته باشیم ترامپی که اگر ما نخواهیم ادبیاتش را درست بفهمیم و آن را تبیین نکنیم و یک تحلیل گفتمانی از آن نداشته باشیم، قطعاً به به ضرر منافع و مسائل امنیت ملی ما خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: همانطور که در فرآیند یک دیپلماسی چندماهه دیدیم که یک تله مذاکراتی بود و او همواره از تلهگذاری ابایی ندارد. هم میگوید دستم را به طرف ایران دراز کردم، اما این دستدرازی، دستدرازی به منافع امنیت ملی ماست. این دستی است که درواقع میتواند امنیت ما را مورد تهدید قرار میدهد.
این نماینده مجلس میگوید ترامپ بهراحتی و با افتخار میگوید که من سایتهای آنها و فرماندهانشان را زدم، برای کمک به استقرار صلح در منطقه؛ بنابراین ما باید بدانیم وقتی بحث از صلح میشود، صلح از چه منظر؟ آیا صلحی و آرامشی که گرگها و کفتارهایی مثل ترامپ و نتانیاهو پیگیرش هستند، میتواند برای گوزنها صلح و امنیت باشد؟ یعنی بودن آنها در نبود ما و بقای آنها در بههمریختگی ژئوپولیتیک منطقه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: شرایط کلی برای غرب و نتانیاهو خوب نیست. این حرفهایگری و دغلکاری ترامپ است که میتواند حتی در شرایطی که زمین بازی را باخته، آن را به فرصت تبدیل کند؛ همانطور که در نشست کنست همین کار را کرد.
ظهرهوند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه این توافقی که بین رژیم صهیونیستی و حماس برقرار شده، آیا نشانه پیروزی حماس بر رژیم صهیونیستی نیست؟، گفت: قطعا این چنین است، ترامپ ۲۰ ماده را مطرح کرده که شش بند اولش میتوانست برای حماس آورده داشته باشد و روی همان شش ماده هم ایستاده است، اما وقتی ترامپ از این شش بند استقبال میکند و به ۱۴ بند دیگر اشاره نمیکند و میگوید این «فاز اول» است، نشان میدهد که غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی نیاز به زمان دارند و از این طریق دارند زمان میخرند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: میبینیم که از رهگذر این زمان، آرامشی به نفع خودشان در منطقه ایجاد کردهاند که درواقع سناریوی جدیدی را در منطقه در شرمالشیخ کلید میزند و باید نسبت به این سناریو هوشیار بود، چون سناریوی خطرناکی است. خوشبختانه ایران متوجه این امر بود و اجازه نداد وزن خود و توان مشروعیتبخشیاش را پای شرمالشیخ قرار بدهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه بعد از دعوت ترامپ از ایران برای حضور در نشست شرمالشیخ که ایران این دعوت را رد کرد بعضیها میگفتند ما در زمان جنگ ۸ ساله با رژیم صدام، با خود صدام بهصورت مستقیم مذاکره میکردیم و الان هم وقتش بود که رئیسجمهور در این نشست حضور پیدا میکرد، گفت: این مطلب دو چیز کاملاً متفاوت است. در شرایط جنگ هم میتوان مذاکره کرد، اما مذاکرهای که ما پنج نوبت انجام دادیم، مذاکرهای یکطرفه بود. شما به مذاکره میروید برای رفع نگرانیهای دوجانبه؛ برای رسیدن به یک نقطه تعادل در رعایت منافع و مسائل امنیت ملی، اما زمانی هست که مذاکره میکنید در چارچوب پذیرش فهرست مطالبات طرف مقابل، که نتیجه آن تسلیم است. ترامپ ادبیات و رویکردی را که در قبال ایران در پیش گرفته، تسلیمسازی ایران و از بین بردن ظرفیتهای ملی ما است و اگر ما نخواهیم این را ببینیم، یا نادانیم یا خداینکرده سرسپرده ترامپ هستیم.