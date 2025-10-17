باشگاه خبرنگاران جوان-بهرام سرمست در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی و تعاون روستایی خواستار توجه ویژه دولت به بحران خشکسالی و تنش آبی در استان و اعطای اختیارات ویژه برای واردات نهادههای دامی شد.
وی در این نشست جهاد کشاورزی را سفره ایرانیان خواند و اساس آن را تعاون روستایی و محصولات کشاورزی دانست.
استاندار آذربایجانشرقی بحران خشکی دریاچه ارومیه و تنش آبی را مهمترین چالش فعلی استان دانست و افزود: توجه به اصلاح الگوی کشت و حمایت از کشاورزانی که به خاطر خشکسالی متضرر شدهاند ضروری است مسئله دریاچه ارومیه باید سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین ذخایر آبی و زیستمحیطی کشور است که نقش بسیار مهمی در تنظیم آب و هوا، حفظ تنوع زیستی و معیشت هزاران کشاورز و روستایی دارد.
وی گفت:خشکی این دریاچه نه تنها موجب بروز مشکلات زیستمحیطی و زیانهای اقتصادی شده بلکه سلامت مردم منطقه را نیز به خطر انداخته است.
سرمست همچنین بر نقش کلیدی تعاون روستایی در پشتیبانی از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنان به نهادههای دامی و کشاورزی تاکید کرد.
وی یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با بحران کم آبی را اصلاح الگوی کشت در مناطق اطراف دانست و بیان داشت:با انتخاب محصولات کمآببر و استفاده بهینه از منابع آبی میتوان آسیبهای ناشی از کمآبی را کاهش داد و خواستار حمایت دولت از کشاورزانی شد که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی دچار خسارت شدهاند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما