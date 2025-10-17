لاشه یک فک خزری امروز جمعه در ساحل چونچنان استان گیلان پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فک خزری تنها پستاندار بومی دریای خزر است که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونههای در معرض انقراض قرار دارد.
فک خزری یک گونه پستاندار دریایی کمیاب است که تنها در دریای خزر و رودخانههای منتهی به آن مانند ولگا و اورال در روسیه زندگی میکند و به دلیل صید بیرویه و به هم خوردن شرایط زیستی و کاهش شدید جمعیت نیازمند به حمایت بینالمللی است.
فکها به دمای آب بسیار وابسته هستند و به همین خاطر وقتی دمای آب افزایش مییابد، آنها به بخشهایی که آب عمیقتر و قاعدتاً سردتر است مهاجرت میکنند؛ فکها در تابستان، بهار و پاییز بیشتر در آبهای نیمه جنوبی خزر از جمله ایران زیست میکنند و برای زایمان به مناطق یخی در شمال دریای خزر میروند.
نخستین و تنها مرکز حفاظت از گونه در معرض خطر فک خزری در ایران و در سال ۲۰۱۰ رسماً آغاز به کار کرد. این مرکز به همت لنی هارت مؤسس مرکز بازتوانی و تحقیقاتی فک هلند، محمد مصطفی شاهی فردوس و امیر صیاد شیرازی در جزیره آشوراده در نزدیکی سواحل بندر ترکمن احداث شد.
هدف این مرکز نجات فکهای آسیب دیده، آموزش ماهیگیران، ارتقاء سطح فرهنگ محیط زیستی جامعه، تحقیقات و گسترش فعالیتهای حفاظتی به سایر کشورهای حوزه خزر بودهاست مرکز حفاظت از فک خزری ایران تا ابتدای سال ۲۰۱۸ توانست ۸۳ قلاده فک را از مرگ نجات دهد و پس از درمان به طبیعت بازگرداند.
منبع ایرنا