به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی آیین بزرگداشت و تجلیل از مقام هنری استاد حسن عزتی در اهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان و هنرمندان شهرستان اهر از ۵ دهه فعالیت هنری و خوشنویسی استاد حسن عزتی تجلیل و تعدادی از آثار این هنرمند به نمایش گذاشته شد.

استاد حسن عزتی اولین کاتب قرآن کریم به خط شکسته نستعلیق در جهان اسلام با ترجمه فارسی و انگلیسی می باشد و  از مسئولان درخواست دارد تا حمایت کنند این اثر فاخر و معنوی به چاپ برسد.

