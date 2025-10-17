باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین المپیاد بینالمللی هندسه ایران با رقابت ۴۰۰ دانشآموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی هفتم تا دوازدهم امروز جمعه (۲۵ مهر ۱۴۰۴) در باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شد. این المپیاد در سه سطح مقدماتی (دانش آموزان هفتم و هشتم)، متوسطه (پایه نهم و دهم) و پیشرفته (یازده و دوازده) به صورت کتبی برگزار شد و قرار است پس از بررسی داوران، سه نفر نخست حائز مدال طلا، نقره و برنز کشوری شوند.
مطالب اصلی المپیاد بینالمللی هندسه ایران بنا به توان دانشآموزان در زمینه ریاضیات و هندسه طراحی شده و اختتامیه این دوره از مسابقات ۱۶ آبان امسال با حضور مسئولان وزارتآموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
برگزاری آزمون برخط با شرکت بیش از ۱۰ هزار دانشآموز از ۵۰ کشور
همچنین در بخش سایر کشورها، آزمون به صورت برخط (مجازی) با شرکت بیش از ۱۰هزار دانشآموز از ۵۰ کشور جهان برگزار شد که در نهایت با معرفی برترینها تیم منتخب کشورمان برای مسابقات جهانی نیز مشخص میشود.
المپیاد بینالمللی هندسه از سال ۲۰۱۴ میلادی به ابتکار گروهی از فعالان المپیاد ریاضی ایران راهاندازی و با هدف گسترش فرهنگ هندسه و پرورش تفکر هندسی در میان دانشآموزان، هر ساله در چهار سطح مختلف برگزار میشود و اکنون به یکی از رویدادهای علمی معتبر بینالمللی تبدیل شده است.
این رقابت در چهار بخش شامل سطح ابتدایی (برای پایههای هفتم و هشتم)، میانی (پایههای نهم و دهم)، پیشرفته (پایههای یازدهم و دوازدهم) و سطح آزاد است که ویژه علاقهمندان هندسه بدون محدودیت سنی یا تحصیلی برگزار میشود.