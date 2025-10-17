باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
۷ اکتبر میخی بود بر تابوت رژیم صهیونیستی + فیلم

عملیات ۷ اکتبر ضربه سنگینی به پیکر رژیم صهیونیستی زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد الکومی، خبرنگار و کارشناس رسانه فلسطینی در برنامه«به افق فلسطین» گفت: ۷ اکتبر میخی بر تابوت رژیم صهیونیستی بود.

