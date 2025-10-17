باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آسوشیتدپرس، در پی تصمیم جنجالی پلیس شهر بیرمنگام مبنی بر ممنوعیت حضور هواداران تیم اسرائیلی مکابی تلآویو در دیدار لیگ اروپا برابر استونویلا، موجی از انتقادها و فشارهای سیاسی در بریتانیا شکل گرفته است.
دولت و مقامهای محلی از پلیس خواستهاند این تصمیم را که به بهانه نگرانیهای امنیتی گرفته شده، بازنگری کند.
«کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس این تصمیم را اشتباه خوانده و تاکید کرده است که وظیفه پلیس تضمین امنیت همه هواداران فوتبال برای لذت بردن از بازی، بدون ترس از خشونت یا تهدید است.
«گرینت الیس» سخنگوی استارمر اعلام کرد که دولت به شدت از این تصمیم خشمگین است و برای لغو فوری آن تلاش میکند.
پلیس منطقه وست میدلندز اعلام کرده با استناد به رخدادهای پیشین و درگیریهای خشونتآمیز فصل گذشته هنگام دیدار مکابی با آژاکس در آمستردام این بازی در دسته «ریسک بالا» قرار گرفته است.
اتحادیه فوتبال اروپا، نیز در واکنش به این ممنوعیت، از مقامهای بریتانیایی خواسته است زمینه حضور امن هواداران تیم اسرائیلی را فراهم کنند.
منبع: ایرنا