از فردا ۲۶ مهرماه پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای آبان ماه آغاز می‌شود.

عرضه بلیت‌ قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان ماه، از روز شنبه ۲۶ مهرماه آغاز می‌شود.

طبق اعلام شرکت حمل‌ونقل ریلی فروش بلیت در تمامی محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سایت این شرکت به نشانی www.raja.ir  و دیگر سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، عرضه بلیت‌های باقیمانده این دوره به صورت همزمان حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود. 

طبق اعلام شرکت راه آهن‌ هیچ تغییر قیمتی را در  بلیت‌ قطارهای مسافری  را شاهد  نیستیم. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
خبرهای مرتبط
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه حراج شمش طلا ۲۷ مهر برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۵ مهر ماه
بازار گوشت قرمز کی به آرامش می‌رسد؟
ثبت اطلاعات تنها در «سامانه ملی املاک و اسکان» قانونی است
هوای تهران سرد می‌شود، احتمال یخبندان در مناطق شمالی
کاسبی غیرقانونی در اتصال کد ملی به کد پستی
کنترل مصرف انرژی با اخذ قیمت صادراتی از مشترکان پرمصرف
معاون توانیر: تلفات شبکه برق ایران در سطح کره و ژاپن است
جاده چالوس و آزادراه تهران شمال یکطرفه شد
تاخیر تخصیص ارز عامل اصلی مشکلات نهاده‌های دامی
آخرین اخبار
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۲۶ مهرماه
تقویت سرمایه در گردش از طریق صورت حساب الکترونیکی
هوای تهران سرد می‌شود، احتمال یخبندان در مناطق شمالی
اصلاح و لایروبی آبراهه‌ها در دستور کار کشاورزان قرار بگیرد
کاسبی غیرقانونی در اتصال کد ملی به کد پستی
جاده چالوس و آزادراه تهران شمال یکطرفه شد
نرخ خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۵ مهر ماه
کنترل مصرف انرژی با اخذ قیمت صادراتی از مشترکان پرمصرف
آمار جوجه ریزی مهرماه ۱۵۰ میلیون قطعه است
معاون توانیر: تلفات شبکه برق ایران در سطح کره و ژاپن است
ثبت اطلاعات تنها در «سامانه ملی املاک و اسکان» قانونی است
بازگشت ترافیک سنگین به محور‌های شمالی
تاخیر تخصیص ارز عامل اصلی مشکلات نهاده‌های دامی
جلسه حراج شمش طلا ۲۷ مهر برگزار می‌شود
بازار گوشت قرمز کی به آرامش می‌رسد؟
تأمین بنزین کشور با استفاده از طرح فشارافزایی پارس جنوبی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ورود سامانه بارشی جدید به نوار شمالی کشور از امشب
ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد
ورود صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان خرد