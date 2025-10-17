عرضه بلیت قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان ماه، از روز شنبه ۲۶ مهرماه آغاز میشود.
طبق اعلام شرکت حملونقل ریلی فروش بلیت در تمامی محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سایت این شرکت به نشانی www.raja.ir و دیگر سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، عرضه بلیتهای باقیمانده این دوره به صورت همزمان حضوری و غیر حضوری انجام میشود.
طبق اعلام شرکت راه آهن هیچ تغییر قیمتی را در بلیت قطارهای مسافری را شاهد نیستیم.