یک منبع در دولت افغانستان اعلام کرد که مذاکرات میان این کشور و پاکستان برای بررسی مسائل مرزی و امنیتی، امروز جمعه در پایتخت قطر، آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در دولت افغانستان به شبکه المیادین اعلام کرد که مذاکرات میان کشورش و پاکستان در دوحه، پایتخت قطر، به زودی آغاز خواهد شد.

این منبع امروز جمعه توضیح داد که محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع دولت طالبان در افغانستان ریاست تیم مذاکره‌کننده افغان را بر عهده خواهد داشت.

این منبع تاکید کرد که هنوز توافقی بر سر تمدید آتش‌بس که امشب به پایان می‌رسد، حاصل نشده است و اشاره کرد که تلاش‌هایی از سوی میانجی‌ها برای ادامه آرامش در مرز‌ها در جریان است.

روز گذشته نیز یک منبع موثق در دولت طالبان به المیادین تاکید کرده بود که گفت‌و‌گو‌هایی میان افغانستان و پاکستان در دوحه، پایتخت قطر، در حال انجام است.

این منبع قبلا اطلاع داده بود که قرار است هیاتی از دولت طالبان در کابل، شامگاه روز گذشته یا امروز به مقصد دوحه عزیمت کند تا در این مذاکرات شرکت کند. همچنین اشاره کرد که موضوع تمدید آتش‌بس در طول این دیدار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ین هفته، مرز افغانستان و پاکستان شاهد یکی از خونین‌ترین رویارویی‌های نظامی دو دهه اخیر بین دو کشور بود. این درگیری‌ها پس از حملات پنجشنبه هفته گذشته در کابل، پایتخت افغانستان و استان مرزی پکتیکا رخ داد. طالبان پاکستان را به انجام حمله‌ای «بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و قابل سرزنش» به اهدافی در کابل و پاتیکا متهم کرد.

اسلام آباد رسماً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه، احمد شریف چودری، یک مقام نظامی پاکستان، گفت که «شواهدی» وجود دارد که «افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی برای انجام تروریسم در پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

منبع: المیادین