باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از عقبنشینی ارتش رژیم اسرائیل از چندین منطقه در نوار غزه، دفتر رسانهای غزه تأیید کرد که بیش از ۲۰ هزار وسیله انفجاری در این باریکه کشف شده است.
گفته میشود برخی از آنها شامل قوطیهای گوشتی بودند که به محض تماس منفجر میشدند و در واقع به مثابه تله برای مردم گرسنه استفاده شده است.
این ابزارهای انفجاری میتواند باعث مرگ فوری یا جراحات شدید در افراد شود.
پیش از این مردم شمال غزه از تعداد زیادی «ربات انفجاری» خبر داده بودند که در منازل مسکونی کار گذاشته شده است. گفته شده این رباتها حاملهای زرهی هستند که سربازان اسرائیلی آنها را با مواد منفجره پر میکنند و سپس با استفاده از بولدوزرهای زرهی به محل میکشند. پس از عقبنشینی نظامیان، آنها وسیله نقلیه بمبگذاری شده را از راه دور منفجر کرده و همه چیز را در اطراف آن نابود میکنند. همچنین این انفجارها بخارها و گازهای سمی از خود به جای میگذارد که ماندگار است و باعث مشکلات جدی تنفسی میشود.
دفتر رسانهای دولت در غزه روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که نوار غزه با میلیونها تن آوار و هزاران بمب منفجر نشده پراکنده در سراسر این منطقه روبهرو است. به گفته این نهاد، تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵، برآوردها حاکی از وجود بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و نخاله، از جمله هزاران خانه، مدرسه و تأسیسات عمومی ویران شده است.
این بیانیه همچنین نسبت به حدود ۲۰ هزار بمب، موشک و خمپاره منفجر نشده که از نظامیان اسرائیلی به جا مانده است، هشدار داد و آنها را «تهدیدی بزرگ برای غیرنظامیان و کارگران میدانی» خواند و بر لزوم عملیات مهندسی تخصصی و مینروبی قبل از هرگونه پاکسازی گسترده تأکید کرد.
منبع: قدس نیوز