گل گهر سیرجان در ورزشگاه خانگی اش با ۲ گل چادرملو اردکان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه بیست و پنجم مهر تیم فوتبال گهر گل سیرجان از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی میزبان چادرملو اردکان بود و در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید.

در دقیقه ۱۰ نمانیا توماشویچ از روی نقطه کرنر ارسالی خوب رو دروازه چاردملو فرستاد و آرمان اکوان با ضربه سری پرقدرت توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.

در دقیقه ۲۸ مهدی تیکدری از جناح راست ارسالی زمینی روی دروازه چادرملو انجام داد و رضا جعفری موفق شد گل دوم تیمش را وارد دروازه چادرملو کند.

در دقیقه ۴+۴۵ فرزین گروسیان دروازه گل گهر توانست ضربه پنالتی امیررضا محمودآبادی را بگیرد تا اختلاف به حداقل نرسد.

در نیمه دوم تلاش‌های چادرملو برای تساوی بازی مثمرثمر نبود تا بدون امتیاز سیرجان را ترک کنند.

گل گهر با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به صدرجدول رفت.

چادرملو نیز با ۸ امتیاز در رده هشتم قرار دارد.

