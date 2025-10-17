باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرمآباد اظهار کرد: حضور در خرمآباد برای من و تیمم خوشایند است و از دیدن طبیعت و مردم خونگرم این شهر بسیار خوشحالم. امیدوارم بازی فردا زیبا و تماشایی باشد و بتوانیم نمایشی در خور نام پرسپولیس ارائه کنیم تا هواداران از عملکردمان راضی باشند.
او در ادامه افزود: پس از دیدار با گلگهر سیرجان، وارد تعطیلات فیفادی شدیم و 10 بازیکن ما به تیمهای ملی ایران، تیم امید و چند تیم خارجی مانند مونتهنگرو و ازبکستان رفتند. این بازیکنان 3 روز است که دوباره به جمع تیم بازگشتهاند و در این مدت تمرینات فشرده تاکتیکی انجام دادهایم تا هماهنگی لازم بازگردد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: نکته مهم برای ما بازگشت سالم بازیکنان ملیپوش بود. در کنار این موضوع برخی مصدومان بهبود پیدا کردهاند و روند درمان دیگران نیز مطلوب است. سلامت بازیکن اولویت ماست و در صورت نیاز از آنان استفاده خواهیم کرد تا تیم در شرایط متعادل قرار گیرد.
هاشمیان تصریح کرد: بازیکنان در روزهای گذشته با روحیهای بالا تمرین کردهاند و انگیزه زیادی دارند. تیم خیبر خرمآباد حریف قابل احترامی است که مربی بادانشی مانند آقای رحمتی دارد و مطمئنم دیدار فردا برای تماشاگران جذاب خواهد بود. ما مصمم هستیم با اقتدار به پیروزی برسیم.
او بیان کرد: شهر خرمآباد از زیباترین مناطق ایران است و مردم باید قدر این طبیعت را بدانند. حیف است از این ظرفیت برای گردشگری استفاده نشود. حتی برای من که ایرانی هستم دیدن این مناظر تازه و الهامبخش است و قول میدهم در آینده به این منطقه سفر شخصی هم داشته باشم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: درباره مسائل تاکتیکی هیچگاه در نشستهای خبری صحبت نمیکنم. تحلیل فنی هر تیم در جلسات داخلی و آنالیز انجام میشود. ما نقاط قوت و ضعف تیمها را بررسی میکنیم، اما احترام به همه رقبا برای ما مهم است و وارد جزئیات فنی حریف نمیشویم.
هاشمیان خاطر نشان کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و هواداران همیشه از آن انتظار برد دارند. من این انتظار را طبیعی میدانم. در گذشته موفقیتهای زیادی در این تیم داشتهام و حتی در مقاطعی که نتیجه مطلوب نگرفتیم، تلاش بازیکنان و کادر فنی هرگز متوقف نشد و با وجدان کار کردیم.
هاشمیان افزود: نتایجی که تاکنون گرفتهایم با میزان پیشرفت تیم متناسب نبوده است، اما روند رشد خوبی داریم. با بازگشت مصدومان و تمرینهای منظمتر به هماهنگی بیشتری میرسیم و امیدوارم با تداوم تلاش بازیکنان در مسیر پیروزیهای پیاپی قرار بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به شایعه مذاکره مدیران این باشگاه با گزینههایی چون پاتریس کارترون تصریح کرد: در مورد شایعه مذاکره مدیران باشگاه با مربیان خارجی اطلاعی ندارم. تنها گفتوگوهای عادی و فنی با هیئت مدیره برای بررسی وضعیت تیم انجام شده است. تا زمانی که در پرسپولیس حضور دارم با تمام توان برای موفقیت این تیم تلاش میکنم.
هاشمیان تصریح کرد: هیچگونه اولتیماتومی از سوی مدیران باشگاه به من داده نشده است. فضای کار در پرسپولیس حرفهای است و هدف مشترک همه ما سربلندی تیم است. امیدوارم نتایج آتی منعکسکننده واقعی تلاش بازیکنان و کادر فنی باشد و هواداران از تیمشان رضایت کامل داشته باشند.
او گفت: بازی مقابل خیبر نخستین تجربه من در مقام سرمربی برابر این تیم است. در آنالیزهای انجام شده نقاط فنی حریف را بررسی کردهایم، اما تمرکز اصلی ما روی اجرای برنامههای خودمان است و میخواهیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ما هیچ دخالتی در تاکتیک تیمهای مقابل نداریم و به همه احترام میگذاریم. برای ما جایگاه جدول یا نتایج گذشته حریف اهمیتی ندارد. مهمترین اصل این است که بتوانیم عملکرد فنی خودمان را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنیم.
او تصریح کرد: فوتبال در همه دنیا بر پایه نتیجهگیری است و این مسئله در پرسپولیس هم وجود دارد. من و همکارانم تمام تلاش خود را به کار میبریم تا بهترین نتایج حاصل شود و امیدوارم بازیهای آینده زیباتر و پرگلتر دنبال شود تا سطح لیگ نیز بالاتر برود.
هاشمیان گفت : فصل جاری برای همه تیمها دشوار است. اگر جدول لیگهای اروپایی را هم نگاه کنید میبینید شرایط مشابهی وجود دارد. تعداد گلهای زده پایین است و بازیها فشرده شدهاند. با این حال هدف ما این است که عملکرد بهتری نسبت به هفتههای گذشته داشته باشیم.
او درباره بازیکنان مصدوم تیمش اظهار کرد: درباره مصدومیتها باید بگویم دلایل مختلفی دارد. برخی بازیکنان در تیم ملی مصدوم شدند، برخی از قبل آسیب دیده بودند. مصدومیتها همیشه بخشی از فوتبال است و در تیمهای ملی یا باشگاهی رخ میدهد. ما همواره شدت تمرینات را کنترل میکنیم تا از آسیب جلوگیری شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: اکنون که به زمین شهیدکاظمی بازگشتهایم شرایط ریکاوری بسیار بهتر شده است. کادر فیزیوتراپی و پزشکی ما فوقالعاده کار میکنند و امروز تقریباً همه بازیکنان در تمرین حاضر بودند. برخی در آستانه آمادگی کاملاند و برخی دیگر هفته آینده بازمیگردند.
او تصریح کرد: روند بهبود بازیکنان بسیار مطلوب است و احتمال دارد از چند نفر از آنان در دیدار فردا استفاده کنیم. البته همه چیز به ارزیابی پزشکی بستگی دارد چون سلامت بازیکن مهمتر از هر نتیجهای است و نمیخواهیم با عجله به کسی فشار وارد شود.
هاشمیان افزود: پیش از هر بازی جلسهای با کادر فنی و بدنسازی داریم تا درباره میزان آمادگی بازیکنان تصمیمگیری شود. فردا نیز این نشست برگزار میشود و ترکیب نهایی بر اساس آمادگی جسمی و روحی بازیکنان مشخص خواهد شد تا بهترین عملکرد را در زمین ارائه دهند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان خاطر نشان کرد: هدف ما این است که با ارائه بازیای تماشایی و نتیجهای قاطع، دوباره به جایگاه واقعی پرسپولیس بازگردیم. بازیکنان از انگیزه بالایی برخوردارند و میدانند مسئولیت بزرگی بر دوش دارند. امیدوارم نتیجه این تلاشها شادی هواداران باشد.