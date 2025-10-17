کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین در سالن شهید رجایی رشت جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هومن محمدیان یکی از کشتی‌گیران استان گیلان در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد، حین تمرین در پایگاه قهرمانی کشتی رجایی در شهر رشت جان خود را از دست داد.

این کشتی گیر ۱۸ ساله که تنها فرزند خانواده بوده، در حال تمرین در باشگاه شهید رجایی رشت بود که به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داد.

پیکر مرحوم محمدیان در روستای علیسرا از توابع شهرستان شفت تشییع و به خاک سپرده شد.

باید منتظر ارائه جزییاتی از نحوه و علت درگذشت این کشتی گیر از سوی مقامات مربوطه بود.

برچسب ها: درگذشت ورزشکار ، مسابقات کشتی
خبرهای مرتبط
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت
شهروندخبرنگار خوزستان؛
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
م. س
۰۰:۳۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
من دکتر قلب هستم. ایست قلبی در ورزشکاران بدلیل ناهنجاری های ژنتیکی است. سازمان های ورزشی فقط گوش کردن قلب توسط پزشک قلب وتفسیر نوار قلب را درخواست می کنند. این کافی نیست. باید همه ورزشکاران «اکوی قلب» و «تست ورزش» را هم انجام دهند. این دو روش بررسی قلب کاملا واجب هستند. بخصوص والدین که خیال می کنند بچه شان کاملا چک شده، حواس شان باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
خسرو حیدری: برد مس شروع روز‌های خوب استقلال است/ آقا کریم بزرگ ماست
صادقی مسافر مسابقات جهانی کاراته شد
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
آخرین اخبار
خسرو حیدری: برد مس شروع روز‌های خوب استقلال است/ آقا کریم بزرگ ماست
صادقی مسافر مسابقات جهانی کاراته شد
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی؛ نبرد لژیونر‌های ایرانی در امارات برنده نداشت
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
سپاهان به جمع مدعیان بازگشت
توقف الاتحاد در نخستین حضور کونسیسائو
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
بازید مسئولان فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی از امکانات ورزشی دانشگاه آزاد
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند
از مذاکره با مربیان خارجی اطلاعی ندارم/ اولتیماتومی از سوی مدیران پرسپولیس دریافت نکرده‌ام
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
ممنوعیت هواداران تیم اسرائیلی از ورود به بیرمنگام/ نخست وزیر انگلیس وارد میدان شد
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر