کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین در سالن شهید رجایی رشت جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هومن محمدیان یکی از کشتیگیران استان گیلان در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد، حین تمرین در پایگاه قهرمانی کشتی رجایی در شهر رشت جان خود را از دست داد.
این کشتی گیر ۱۸ ساله که تنها فرزند خانواده بوده، در حال تمرین در باشگاه شهید رجایی رشت بود که به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داد.
پیکر مرحوم محمدیان در روستای علیسرا از توابع شهرستان شفت تشییع و به خاک سپرده شد.
باید منتظر ارائه جزییاتی از نحوه و علت درگذشت این کشتی گیر از سوی مقامات مربوطه بود.