باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و محمد مصطفی، نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز جمعه دیدگاههای خود را پیرامون اهداف کنفرانس «بازسازی، توسعه و بهبود زودهنگام غزه» و نتایج مورد انتظار آن، به ویژه تأمین مالی و تعهدات مالی، علاوه بر ارزیابی میزان تخریبها در نوار غزه، تبادل کردند.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر در شبکههای اجتماعی، این موضوع در جریان تماس تلفنی میان عبدالعاطی و مصطفی در خصوص کنفرانس مذکور که قرار است در نیمه دوم نوامبر ۲۰۲۵ در قاهره، پایتخت مصر، برگزار شود ، مطرح شد.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در این تماس به اهمیت مشارکت کامل جامعه جهانی در این کنفرانس، در چارچوب طرح تأییدشده عربی-اسلامی و هماهنگی برای اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای بازسازی و توسعه غزه اشاره کرد.
بیانیه وزارت خارجه مصر افزود: محمد مصطفی از نقش مصر در میزبانی کنفرانس و تلاشهای آن برای دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین قدردانی کرد.
محمد مصطفی روز پنجشنبه تأکید کرده بود که مرحله اول بازسازی غزه بر آواربرداری و بازسازی زیرساختها متمرکز است. مصطفی گفت که بازسازی غزه باید تحت رهبری فلسطین و با حمایت عربی و بینالمللی باشد و به آمادهسازی یک طرح جامع با برادران و شرکا برای بهبود غزه اشاره کرد.
نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین بر لزوم عمل طرف اسرائیلی به تعهدات خود مبنی بر خروج از نوار غزه، بازگشایی گذرگاهها، ورود کمکها و اجازه بازسازی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که کنفرانس بازسازی نوار غزه ماه آینده در مصر برگزار خواهد شد.
منبع: اسپوتنیک