باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، امروز جمعه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، تماس تلفنی برقرار کرده و سپس با یکدیگر برای بحث در مورد سازماندهی یک نشست سران روسیه و آمریکا، دیدار خواهند کرد.

پسکوف گفت: قرار است لاوروف و روبیو، کار بر روی موضوع این نشست سران را آغاز کنند. آنها ابتدا تماس گرفته و دیدار می‌کنند، کل موضوع و تمامی سوالات مطرح شده را بررسی کرده و سپس بحث پیرامون آنها را شروع خواهند کرد.

در مورد زمان برگزاری نشست سران، پسکوف توضیح داد: این نشست می‌تواند در عرض دو هفته یا اندکی پس از آن برگزار شود. او اشاره کرد که تصمیم برگزاری آن در مجارستان با هماهنگی متقابل گرفته شده است.

در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از برقراری یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خبر داد و گفت که با او بر سر برگزاری جلسه‌ای میان مشاوران عالی‌رتبه ما در هفته آینده به توافق رسیده است.

ترامپ توضیح داد که روبیو در کنار چند شخصیت دیگر، هدایت جلسات را از طرف آمریکا بر عهده خواهد داشت و مکان این دیدار بعدا مشخص می‌شود. او احتمال داد که نشست سران در بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شود.

ترامپ ادعا کرد که هدف از این اقدامات، تعیین امکان‌پذیری پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین است. او همچنین اشاره کرد که با پوتین درباره تجارت بین دو کشور پس از پایان جنگ گفت‌و‌گو کرده است.

منبع: المیادین