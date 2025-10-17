روسیه اعلام کرد که در پی توافق ترامپ و پوتین، وزرای خارجه دو کشور بلافاصله کار بر روی سازماندهی یک نشست سران در آینده‌ای نزدیک را آغاز خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، امروز جمعه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، تماس تلفنی برقرار کرده و سپس با یکدیگر برای بحث در مورد سازماندهی یک نشست سران روسیه و آمریکا، دیدار خواهند کرد.

پسکوف گفت: قرار است لاوروف و روبیو، کار بر روی موضوع این نشست سران را آغاز کنند. آنها ابتدا تماس گرفته و دیدار می‌کنند، کل موضوع و تمامی سوالات مطرح شده را بررسی کرده و سپس بحث پیرامون آنها را شروع خواهند کرد.

در مورد زمان برگزاری نشست سران، پسکوف توضیح داد: این نشست می‌تواند در عرض دو هفته یا اندکی پس از آن برگزار شود. او اشاره کرد که تصمیم برگزاری آن در مجارستان با هماهنگی متقابل گرفته شده است.

در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از برقراری یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خبر داد و گفت که با او بر سر برگزاری جلسه‌ای میان مشاوران عالی‌رتبه ما در هفته آینده به توافق رسیده است.

ترامپ توضیح داد که روبیو در کنار چند شخصیت دیگر، هدایت جلسات را از طرف آمریکا بر عهده خواهد داشت و مکان این دیدار بعدا مشخص می‌شود. او احتمال داد که نشست سران در بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شود.

ترامپ ادعا کرد که هدف از این اقدامات، تعیین امکان‌پذیری پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین است. او همچنین اشاره کرد که با پوتین درباره تجارت بین دو کشور پس از پایان جنگ گفت‌و‌گو کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
آخرین اخبار
سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون پوندی آکسفورد در شرکت‌های غیرقانونی اسرائیل
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
هماهنگی مصر و فلسطین برای کنفرانس بازسازی غزه
به کارگیری قوطی‌های غذا به‌عنوان تله انفجاری برای مردم گرسنه در غزه
مذاکرات مهم افغانستان و پاکستان در دوحه به زودی آغاز می‌شود
ادعای اردوغان: چشم از اسرائیل برنمی‌داریم
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
آواره شدن ۲۰ هزار خانواده در پی بمباران پاکستان در قندهار
حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان+ فیلم
بازگشایی موقت گذرگاه اسپین‌بولدک
ادامه تخریب خانه‌های مهاجران افغان در کراچی برای دومین روز
ابراز امیدواری ترامپ نسبت به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل
اتحادیه اروپا: از دیدار ترامپ و پوتین استقبال می‌کنیم به شرط کمک به صلح اوکراین
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
ترکیه برای بازیابی اجساد در غزه وارد عمل شد
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
انعقاد پیمان دفاعی آمریکا و عربستان در آستانه سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن
نابودی کامل کشاورزی و افزایش ۲۵ برابری قیمت مواد غذایی در غزه
رد شایعات پیرامون صدور ویزا؛ ویزاها کاری نیستند + فیلم
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
سفرهای هند و مسکو گام‌های مهم برای تقویت جایگاه بین‌المللی افغانستان بود
دیدار سرپرست وزارت انرژی طالبان در مسکو با همتای روسی خود
تأکید بر همکاری امنیتی مقامات ایران و افغانستان
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ