البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در آغاز هفته ششم رقابت‌های لیگ امارات با نتیجه سه بر یک برابر الوحده شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم رقابت‌های لیگ امارات با انجام دو بازی آغاز شد.

در حساس‌ترین بازی البطائح با هدایت فرهاد مجیدی از الوحده پذیرایی کرد.

البطائح در ادامه نتایج کابوس وار خود در فصل جاری یک شکست دیگر را تجربه کرد.

شاگردان فرهاد مجیدی در این بازی خانگی با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خوردند.

این پنجمین شکست پیاپی البطائح به شمار می‌آید. این تیم در ۶ بازی ۵ شکست خورده است و تنها یک پیروزی را به دست آورده تا فرهاد مجیدی به شدت خطر اخراج را احساس کند.

برای الوحده در این بازی محمد قربانی در ترکیب اصلی بازی کرد. این تیم با پیروزی که به دست آورد موقتا به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.

سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵